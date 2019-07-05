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Sanat ile ahşap sergide buluştu

Ordu’nun yetiştirdiği ünlü zanaatkârlardan yakma ve dağlama sanatçısı İhsan Gürdal tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde sergi açıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:14
Sanat ile ahşap sergide buluştu

Ordu’nun yetiştirdiği ünlü zanaatkârlardan yakma ve dağlama sanatçısı İhsan Gürdal tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde sergi açıldı.


Ahşap üzerine yakma ve dağlama metodu ile resimler, portreler yapan ve alanında Türkiye’nin en önde gelen sanatçılarından birisi olan İhsan Gürdal’ın açtığı sergiye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve çok sayıda davetli katıldı.


Ordu’nun sanatkârlar şehri olduğunun altını çizen Başkan Güler, sanata ve sanatçıya olan desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi. Başkan Güler, “Ordu’muz sanatkârlar şehridir. Ordu’muza, güzel Ordu denilmesinin bir sebebi de sanatkârlardan ve el sanatlarından geliyor. Bizler bu sergide sanat aşkının ahşap üzerinde işlenmiş halini görmüş olacağız. Ordu’muzun yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olan İhsan Gürdal’ın açtığı bu sergi, bizi ahşap ile ateşin nasıl bir sanat ile buluştuğunu gösteriyor” dedi



“Sanata ve sanatçıya verilen değer önemli”


Gerçekleştirilen sergide bir konuşma yapan yakma ve dağlama sanatçısı İhsan Gürdal, Ordu’da sanata ve sanatçıya verilen değerin önemli olduğunu ifade etti. Sanatçı Gürdal’ın yaptığı konuşmada, “İlimizde el sanatları ile ilgili çok sayıda sanatkârlarımız var. Bu sanatçılarımızın el emeklerini sergilemeleri ve halkla buluşturmaları için el sanatları müzesinin kurulmasına müzahir olunacağına inanıyorum. Bu konuda yetkililerden ilgi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:14
  1. sanat
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