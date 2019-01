Sanat galerisi gibi metro

Stalin'in saraylara layık istasyonlarında dolaştık. 200’ü aşkın istasyonun her birinde Sovyetler Birliği’nin tarihi dönüm noktalarına duyduğu saygıya şahit olduk; sana da ayrıntılı bir metro galerisi yaptık.

DEKOR DEĞİL GERÇEK BİRER SANAT ESERİ

Mermer kaplı zeminlerin yanında devasa ahizelerle donatılmış metro istasyonlarında gördüğün her figür, sadece bir dekor değil; onlar gerçek birer sanat eseri. Hiçbir istasyon bir diğerine benzemez. Duraklarda maksimum iki dakika beklersin, çünkü bu insan seline iki dakikada bir başka araç geliyor.

Bir diğer özelliğiyle Moskova Metrosu'nun dünyanın en derin metrosu olduğunu da söylemeden geçmeyelim; Yerin 84 metre altına inen istasyon sistemini gördükten sonra bizim metroya inişler zor olmasa gerek.

STALİN'İN BAROK AŞKI

Josef Stalin'in, 1931'de inşasını başlattığı ve devrin komünist işçileri ile yapılan Moskova Metrosu'dan günde dokuz milyonu aşkın insan gelip, geçiyor. Asya da modern raylı sistemleriyle öne çıksa da Rusya, vadettiği sıra dışı barok tarzıyla istasyonlarına hayran bırakıyor. Yani bizim için metrodaki tek görsellik pano reklamları olduğundan; Moskova Metrosu'na sanat galerisi demek yanlış olmaz. Daha açıklayıcı olayım; gel birkaç istasyonun içine girelim.

Moskova’ya varır varmaz ilk iş, herhangi bir information center’dan bir metro haritası al; zira o metro haritası sizin elinden hiç düşmeyecek. Rusça bilmeyeni çok da düşünmüş sayılmazlar... Kiril alfaben iyiyse ne mutlu sana!

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA SIĞINAKTI: MAYAKOVSKAYA İSTASYONU

Moskova metrosunun ilk hattı, kırmızı hattın parçası Sokolniki'den şehir merkezine doğru 11 kilometre uzunluğundaydı. Mayakovskaya Metro istasyonu görebileceğin en ünlü istasyonlardan biri. Bilmeni istediğim bir diğer ayrıntı ise; bu yer altı durağı bir zamanlar savaş sığınağıydı; kimi zaman bir bomba deposu, kimi zaman bir hastane veya komuta merkeziydi. Naziler yerüstünde şehri bombalarken aşağıda başka bir Sovyet dünyası vardı.

Etkikleyici olan; savaş sırasında bile metro inşaatı bitmedi: yedi yeni istasyon daha yapıldı. Stalin o zamandan beri dünyanın en iyi metro istasyonlarını döşemeye kararlıydı.

İşte bu sahneler, metro istasyonlarının tavanındaki kubbelerde, mozaiklerle tasvir edildi.

Teatralnaya istasyonu, tiyatro meydanı olarak da adlandırılıyor. 1938’de açılan istasyon, yıkılan Kurtarıcı İsa Heykeli’nden kurtarılan mermerlerle kaplı. Kristal lambalar oldukça dikkat çekici.

DEVRİM MEYDANI: PLOSHCHAD

Ploshchad Revolyutsii istasyonu; bir diğer adıyla Devrim Meydanı durağındayız. Kızıl Meydan’a en yakın duraklardan biri kendisi. Sovyetler halkını betimleyen bronz heykeller, köylüler, askerler ve sanatçıları simgeliyor.

Elektrozavodskaya Metro istasyonu: Bu durağın konsepti, 318 adet altı sıra halinde dizilmiş dairesel akor lambalarla kaplı bir tavan yapmaktı. II'inci Dünya Savaşı sırasında açılan istasyon, büyük hasar alsa da daha sonradan istediği amaca ulaşarak tamamlandı.

BALO SALONU GİBİ: KOMSOMOLSKAYA İSTASYONU

Bir tren istasyonundan çok balo salonuna benzeyen Komsomolskaya istasyonu, turistin de favorileri arasında. Nevsky, Donskoy gibi askerlerin anısını taşıyan duvar eserleri ve süslü mozaikleri ile çok havalı. Sarının en tatlı tonuyla çerçeveye alınan duvarlar insana bir metro istasyonunda olduğunu unutturuyor.

Novoslobodskaya istasyonu: 1952’de açılan metro istasyonu, 32 vitray panel etrafında yapıldı. Konsept kuşkusuz bir yer altı mahseni izlenimi bırakmaktı. Duvar işlemeleri göz kamaştırıyor; hemen fotoğrafla...

ORDU KAHRAMANLARI VE RUS KOMUTANLAR RESMEDİLMİŞ

Sovyet savaşçılarına adanan istasyon tavan mozaikleri, kabartmaları ve bronz portreleriyle ünlü Novokuznetskaya İstasyonu çevresinde ordu kahramanları ve Rus komutanlar resmedilmiş. Zemin lambaları ayrıntıya ne kadar önem verildiğinin bir göstergesi.

BOMBA SIĞINAĞIYDI: ARBATSKAYA

Arbatskaya ,stasyonu da bir savaş zamanında bir diğer bomba sığınağıydı. Yerin 41 metre altında bulunan istasyon, Stalin’in barok aşkını simgeliyor. Seramikler, bronz avizeler ve çinilerle dekore edilmiş mekan Stalin’in ölüm yıl dönümü olan 1953’de tamamlanmış.

METROLARDA KADIN VE ERKEK ANONSUNUN ANLAMI VAR

Genel olarak, bir sonraki istasyonun duyurusu, şehir merkezine giden trenlerde bir erkek sesi ve şehir merkezinden uzaktaki trenlerde bir kadının sesi ile okunacak. Moskova metrosunda eğer anonsu yapan kişi erkek sesi ise, metro hattı şehrin merkezine gidiyor; eğer duyduğunuz kadın sesi ise, şehir merkezinden uzaklaşıyor demek oluyor. Böylece Rusça bilmesen de hangi yöne gittiğini çözüyorsun. Görme engelli insanlar için de oldukça mantıklı bir sistem.

Zamanında bu ses ayrımı banliyöden şehir merkezine gidiyorsan işe gittiğini, dönüyorsan ailene, eşine, dostuna gittiğine işaretmiş.

KARIŞIK GELEBİLİR AMA DEĞİL: METRO HARİTASI

Moskova Metrosu ile nasıl seyahat edeceğinizi en basit şekilde anlatacağım. İçeri girdikten sonra, her istasyonun salonunda büyük bir metro haritasının olduğunu göreceksin, bunun yanı sıra biletleri dağıtan otomatik makineler ve bir bilet gişesi var. Daha fazla anlatmanın çok bir yararı yok, çünkü her türlü kaybolacaksın. Bir kere yanlış yöne gittin mi işi çözüyorsun zaten. Her vagonun içinde, kapının yanında, Metro'nun bir haritası ve seyahat ettiğiniz hattın haritası duruyor.

ÜCRETLER

İstasyonların çoğu 05.30 - 01.00 saatleri arasında açık. Güzel olan 20 yolculuk için bir bilet alabilir ve başkalarıyla paylaşabilirsin. Her kişinin kendi biletini almasına gerek yok. 1 yolculuk: 36 ruble; yani 2,87 TL.

Bu metro istasyonlarına sadece ulaşım için değil, ziyaret etmek için giren milyonlarca turist var.

Günde 9 milyon insan bu istasyonlardan geçiyor.