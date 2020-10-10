Sanalika, Türkiye merkezli Oyun Stüdyosu tarafından 2008'de kurulmuş MMORPG türünde sanal bir dünya oyunudur. Sanalika adlı oyun yaygın kullanılmaktadır. Daha önce çocuk istismarı ile gündeme gelen Sanalika oyunu nedir?

Sanalika nedir?

Sanalika oyununda sanal kişiler ve yaşamlar bulunmaktadır.

Türk mimarisi baz alınarak tasarlanmış caddelerden ve bu caddelerde bulunan çeşitli mekanlardan oluşmaktadır. Oyuncular birbirleriyle sohbet edebilir, balık tutabilir ve parti gibi çeşitli etkinliklere katılabilirler. Ayrıca oyunda çeşitli meslekler seçip resim, film vb. yarışmalara katılabilirler. 2010 sonunda oyuncu sayısının 9 bin 548 olduğu açıklanmıştır.

Oyunda 2 adet para birimi bulunmaktadır. Birisi Sanil bir diğeri ise Diamond'dur. Oyun içerisinde yer alan çeşitli görevler yapılarak veya gerçek parayla alışveriş yapılarak bu paralar alınabilir.

Sanalika'ya erişim var mı?

Sanalika oyunu daha önce erişim engeli ile gündeme gelmişti.

18 Ocak 2011'de Ankara 7. Sulh Ceza mahkemesi tarafından alınan kararla oyuna Türkiye genelinde erişim engellenmiştir. Karara göre oyunun kapatılma gerekçesi ise çocukları internet yoluyla cinsel istismardan korumaktı. Oyun Stüdyosu ise oyunun yargısız infaza kurban gittiğini alınan kararın aksine, oyunun çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğunu açıklamıştı.

Erişim engeli kararından yaklaşık 2 ay sonra oyunda yapılan incelemeler sonucunda erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Bundan böyle oyunda 18 yaş altı oyuncular için aile tarafından SMS doğrulama sistemi ve uygunsuz içerik filtresi gibi kişi güvenliğini ön planda tutan bir takım tedbirlerin alınacağı açıklanmıştı.