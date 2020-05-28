Sanal ticaret fuarlarına destek

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki sanal fuarlara katılıma, faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek verilecek. İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek sağlanacak. Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı e-ticaret sitelerine bireysel üyeliklere ise yıllık 8 bin liraya kadar destek sağlanacak.

İş yapma pratikleri değişti

Kararı sosyal medya hesabında değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiğini belirtirken, dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini söyledi. Pekcan, “Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz” dedi.