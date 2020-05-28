  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Sanal ticaret fuarlarına destek

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyet giderleri, yüzde 50’si oranında 50 bin dolara kadar desteklenecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:39:00 -
Sanal ticaret fuarlarına destek

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki sanal fuarlara katılıma, faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek verilecek. İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek sağlanacak. Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı e-ticaret sitelerine bireysel üyeliklere ise yıllık 8 bin liraya kadar destek sağlanacak.

İş yapma pratikleri değişti

Kararı sosyal medya hesabında değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiğini belirtirken, dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini söyledi. Pekcan, “Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı