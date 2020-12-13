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Ekonomi Sanal ortamdaki "Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı"nda 944 ikili iş görüşmesi yapıldı
Ekonomi

Sanal ortamdaki "Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı"nda 944 ikili iş görüşmesi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:06:09 -
Sanal ortamdaki "Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı"nda 944 ikili iş görüşmesi yapıldı

BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) organizasyonuyla düzenlenen 3 boyutlu sanal otomotiv fuarı "Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı"nda 944 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde katma değerli ihracatın artırılması yolunda düzenlediği dijital etkinliklerden sonuncusu olan "Auto Expo Türkiye 2020" tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve Automechanika İstanbul'un desteğiyle organize edilen sanal otomotiv fuarında 944 ikili iş görüşmesi yapıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla 8 Aralık'ta açılışı yapılan, Almanya'dan ABD'ye, İngiltere'den Vietnam'a, İspanya'dan Bolivya'ya kadar 97 ülkeden 737'si yabancı olmak üzere 1121 ziyaretçinin iştirak ettiği organizasyonda, Türkiye'nin önde gelen 55 otomotiv ana ve tedarik sanayi firması ürünlerini tanıttı.

Fuarda, 4 gün süresince firmaların üç boyutlu stantları çevrim içi ziyarete açık tutuldu.

- "Sanal ticaret heyetleri çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, üç boyutlu dijital otomotiv fuarını başarıyla tamamlamaktan mutlu olduklarını bildirdi.

Auto Expo Türkiye 2020'ye katılan üyelerin önemli iş görüşmeleri yaptığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetimiz Türk otomotiv endüstrisi ürünleri ihracatının daha da artmasına önemli katkı sağlayacaktır. OİB olarak önümüzdeki dönemde sanal ticaret heyetleri çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şubat ayında Çin-Vietnam Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti ve mart ayında da Güney Afrika Cumhuriyeti Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programımız olacak. Pandemiye rağmen üyelerimize yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

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