  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanal İstihdam Fuarı’nın dördüncüsü başladı
Ekonomi

Sanal İstihdam Fuarı’nın dördüncüsü başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanal İstihdam Fuarı’nın dördüncüsünün düzenlendiğini belirterek, fuarda salgın döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerdeki firmaların yer alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:48:00 -
Sanal İstihdam Fuarı’nın dördüncüsü başladı

Bakan Selçuk, Sanal İstihdam Fuarı’nın geleneksel olarak düzenlenen istihdam fuarlarından farklı olarak iş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkan sunduğunu vurguladı. İŞKUR tarafından Sanal İstihdam Fuarı süresince 300 bine yakın kişinin fuarlara kayıt olduğunu ve 200 bine yakın özgeçmişin firmalara iletildiğini belirtti. Selçuk, şunları kaydetti: “Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Sanal İstihdam Fuarı’nın dördüncüsü bugün başladı. 11 ilimizden katılımın sağlanacağı sanal fuarımıza pandemi döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak. Yüz yüze görüşme ve mülakat yapmanın zor olduğu bu dönemde iş arayanlar, ‘sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr’ adresi üzerinden firmalar ile görüşebilecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taksicilerden UBER açıklaması
Gündem

Taksicilerden UBER açıklaması

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 'UBER, Türkiye'ye geri dönüyor' şeklinde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı...
İnfiale neden olan görüntüler! Bebeği olan başörtülü kadına işkence
Gündem

İnfiale neden olan görüntüler! Bebeği olan başörtülü kadına işkence

Almanya’da Türklere ve Müslümanlara yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske ta..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay