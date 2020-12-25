Sanal İstihdam Fuarı’nın dördüncüsü başladı

Bakan Selçuk, Sanal İstihdam Fuarı’nın geleneksel olarak düzenlenen istihdam fuarlarından farklı olarak iş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkan sunduğunu vurguladı. İŞKUR tarafından Sanal İstihdam Fuarı süresince 300 bine yakın kişinin fuarlara kayıt olduğunu ve 200 bine yakın özgeçmişin firmalara iletildiğini belirtti. Selçuk, şunları kaydetti: “Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Sanal İstihdam Fuarı’nın dördüncüsü bugün başladı. 11 ilimizden katılımın sağlanacağı sanal fuarımıza pandemi döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak. Yüz yüze görüşme ve mülakat yapmanın zor olduğu bu dönemde iş arayanlar, ‘sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr’ adresi üzerinden firmalar ile görüşebilecek.”