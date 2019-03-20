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Sanal Emeklilik Fonu Yarışması başlıyor

Allianz ve Akıllı BES platformu iş birliğiyle geliştirilen ’Allianz Sanal Emeklilik Fonu Yarışması’ başlıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Sanal Emeklilik Fonu Yarışması başlıyor

Allianz ve Akıllı BES platformu iş birliğiyle geliştirilen ’Allianz Sanal Emeklilik Fonu Yarışması’ başlıyor. Sanal ortamda Allianz emeklilik yatırım fonlarıyla bireysel emeklilik planı yapanlar, finansal okuryazarlıklarını geliştirirken kazanacak.



Sigorta sektörünün önemli finans kuruluşu Allianz Türkiye, Akıllı BES platformuyla birlikte geliştirdiği ’Sanal Emeklilik Fonu Yarışması’ ile tüm Türkiye’yi sanal ortamda bireysel emeklilik planı yapmaya davet ediyor. Bireysel emekliliğin önemini vurgulamayı ve birikim bilincini yükseltmeyi amaçlayan yarışmada katılımcıların finansal okuryazarlığını artırması da hedefleniyor.



Yapılan bilgilendirmede; eğlenirken ödül kazanmaya davet eden yarışma, allianzyarisma.com platformunda düzenlenecek. Herkese açık olan yarışmada platforma kayıt yaptıranlara bir çekiliş hakkı verilecek. Platformda yer alan sanal bireysel emeklilik planları için emeklilik fonlarını seçerek yatırım yapan ve pozitif getiri sağlayanlar, her yüzde 1 pozitif getiri için bir ek çekiliş hakkı daha kazanacak. Başvuruların 17 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edeceği yarışma sonunda yapılacak çekilişte 4 yarışmacı, toplam 8 bin lira tutarındaki Setur seyahat çeklerinden kazanma fırsatı yakalayacak.



Allianz Türkiye CFO’su Ersin Pak, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yılda 6 kez fon değişim hakkı bulunsa da, katılımcıların birçoğunun bu hakkını çeşitli nedenlerle kullanmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Sistemden elde edilen faydanın artabilmesi için katılımcıların fon plan değişiklikleri ve fon plan dağılımları hakkında bilgi sahibi olmaları son derece önemli. Katılımcılar, sistemin işleyişi ve avantajları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarında, çekimser davranabilmekteler. Sektörde bir ilk olarak düzenlediğimiz yarışmayla, fonların işleyişi hakkında bilgi edinmek isteyenler için fırsat oluşturmayı ve sistemin faydasını deneyimleterek birikim bilincini artırmayı hedefliyoruz".

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
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