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Sanal devriyeler teröristlere göz açtırmadı!

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 126 bin terör örgütü yanlısı sosyal medya hesabı tespit edildiği bildirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:42
Sanal devriyeler teröristlere göz açtırmadı!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunulduğunu tespit ettiği 68 bin sosyal medya hesabından 50 bininin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ait olduğu belirlendi.

SANAL PROPAGANDAYA GEÇİT YOK

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, darbe girişimi sonrasında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapılan hesaplar hakkında yürütülen çalışmalar kapsamında 126 bin terör örgütü yanlısı sosyal medya hesabı tespit edildi.

Bunlardan 68 bininin terör propagandası yapan, örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden kullanıcılar olduğu, bunların da 50 bininin FETÖ, 17 binin PKK, bininin ise DEAŞ üyeleri tarafından kullanıldığı saptandı.

Analizler sonucu terör yanlısı paylaşımların yüzde 60'a yakınının FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı veya örgüte müzahir hesaplar tarafından yapıldığı belirlendi.

BÖLÜCÜ HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

Bu tespit, tüm terör örgütleri içinde sosyal medyayı en aktif kullanan örgütün FETÖ/PDY olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda bu tespit, örgütün ulusal ve uluslararası kamuoyunu yönlendirmek amacıyla algı yönetimi metotlarına ne ölçüde başvurduğunu gösteren önemli bir veri olarak kaydedildi.

Öte yandan, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğü ve toplumun can güvenliğine kast eden ve nefret söylemleri içeren 20 bin sosyal medya hesabı olduğu da çalışmalarla ortaya çıkarıldı.

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:42
  1. Sanal Devriye
  2. Siber Suçlar
  3. sosyal medya
  4. takip
  5. terör propagandası

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