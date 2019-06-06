Sanal bayramlaşma bayram ruhuna aykırı

Sosyal medya hesaplarından bayram ziyaretlerini paylaşmanın hem mahremiyetin zedelenmesine hem de güvenlik sorunlarına sebep olduğunu belirten Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Yeni nesil iletişim teknolojileri bayramların manevi dokusunu zedeliyor. İletişimi farklı bir boyuta taşıyan yeni nesil iletişim araçları ve mobil teknolojiler bireylerin daha hızlı iletişim kurmasını sağlamış, ancak bu durum yüz yüze iletişimi derinden etkilemiştir” dedi.

Bayram tebrikleri sıradanlaştı

Bireylerin sosyal medya ve anlık mesaj uygulamalarıyla sürekli birbirleriyle iletişim halinde oldukları için bayram tebriklerinin sıradanlaştığını aktaran Kırık, “Özellikle mobil iletişim araçlarının varlığı, akıllı telefonların ve tabletlerin gereğinden fazla kullanımı kişiler arası ilişkileri ve manevi dokuyu baştan aşağı değiştirmiştir. Sanal ortamda iletişim sürekli devam etmektedir. Bu durum bayramlar ve özel günlerde de kendini göstermiş, çocuklar ve gençler açısından da bayramlar farklı boyut kazanmıştır. Dijital hastalıklar ne yazık ki bayramlarda da etkisini hissettiriyor” diye konuştu.