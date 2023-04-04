Sana yazıklar olsun kadın! Tanı bu utanmazları Türkiye

Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner, AK Parti'ye yine akıl almaz itham ve iftiralar yöneltti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine bastığı seccade olayını bile AK Parti'ye yıkmaya çalışan Soner, skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) İktidar erkinin ayakta kalabilmesi uğruna son çare, seçmeni şantajla, tehditle, umutsuzlukla yıldırmak. Yüze göze bulaştırılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı, seccade senaryolarının benzerlerinin ardı arkası kesilmeyecek gibi. Günübirlik işe yarayabilecekleri üzerinden harcadıkları güçleri besbelli panik ağırlıklı. Keşke birazcık olsun yüzleri kızarmasa bile, yapılmış haksız, hukuksuz işlere nokta koymaya çalışıp ellerindeki son kaynakları birazcık olsun olumlu, doğru yollardan kullanmayı seçebilseler. Aklın yolu düşmekte olan Cumhur cephesi oylarının korunabilmesinde tek çıkış yolunun bu olabileceğini gösteriyor. (...)"



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