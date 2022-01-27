Sana da bu yakışırdı zaten! Fazıl Say rezilliğin üstüne tüy dikti

Hz. Adem ve Hz. Havva annemize "cahiller" diyerek alenen hakaret eden "Minik Serçe" lakaplı sanatçı bozuntusu Sezen Aksu'ya utanıp sıkılmadan destek veren piyanist Fazıl Say, skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da savunmak isterken rezil kepaze oldu.

Günler öncesinden peş peşe uyarılar yapılmasına rağmen gereken önlemleri almayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, felaketlere resmen davetiye çıkardı. Yollarda mahsur kalan İstanbullular İBB'ye isyan ederken İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen görüntüleri infiale yol açtı.

Beceriksizliği ve işbilmezliğini her fırsatta "engelleniyoruz" yalanıyla örtbas etmeye çalışan İmamoğlu, İstanbullular kabusu yaşarken Sarıyer'de lüks bir balıkçıda İngiliz Büyükelçisi Dominick Chilcott ile keyif çattı.

Görüntülerin asılsız olduğunu iddia eden ve aklınca dalga geçmeye çalışan Fazıl Say ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir! Salvador Dali’nin de selamları var!"

Görüntüler bizzat Ekrem İmamoğlu tarafından doğrulanırken Fazıl Say gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından alay konusu oldu.

Rezilliğin üstüne tüy dikti

Tüm bunlar yetmezmiş gibi rezilliklerinin üstüne adeta tüy diken ve kamuoyunda "piyanist değil piyonist" olarak anılmaya başlanan Fazıl Say, yeni bir skandala daha imza attı.

Fazıl Say, Sezen Aksu'nun kendisine tepki gösterenlere cevaben yazdığı "Avcı" şiirini besteleyeceğini duyurdu.

Say ayrıca Sezen Aksu'nun "en anlamlı şiiri" olarak nitelendirdiği Avcı şiirine 2023 yılı için hazırladığı "Kadın Şairler" adlı projesinde yer vereceğini de belirtti.

Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde 'Avcı' adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için.

Bir 'kadın şairler' projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var, 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbetteki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri... Çalışmaya."