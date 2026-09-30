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Gündem ‘Sana büyü yapılmış! Bozarız’ dediler, 800 bin lira dolandırdılar
Gündem

‘Sana büyü yapılmış! Bozarız’ dediler, 800 bin lira dolandırdılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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‘Sana büyü yapılmış! Bozarız’ dediler, 800 bin lira dolandırdılar

Bartın'da bir kişi, kendisine büyü yapıldığını iddia eden kişiler tarafından 794 bin 750 TL dolandırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, diğeri de işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada savcılığa müracaat eden N.T. (53), N.K. (57) isimli şahsın kendisine büyü yapıldığını, bu durumun giderilmesi için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiğini söylediğini belirterek, 794 bin 750 TL dolandırıldığını anlattı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan N.K. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. N.K.'nın elde edilen paranın 524 bin lirasını C.K. (42) isimli şahsa gönderdiği tespit edilirken, Bartın'da bulunan C.K.’nin ikametine de baskın düzenlendi.

1'İ TUTUKLANDI, DİĞERİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

C.K'nin evinde yapılan aramada üzerinde çeşitli yazılar bulunan ve soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen kâğıtlar ile 3 adet bilgisayar ve 4 adet cep telefonu ele geçirilirken, N.K'nin evinde ise 1 adet cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan C.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan N.K'nin ise işlemleri sonrası Kayseri'deki adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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