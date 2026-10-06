San Sebastian Gastronomika'da Çorum mutfağını tadan şefler çok beğendiklerini söyledi

Çorum'un geleneksel mutfağı, İspanya'da gerçekleştirilen San Sebastian Gastronomika Kongresi'nde dünya sahnesine çıktı. Çorum Belediyesi, kongre kapsamında yer aldığı iki özel etkinlikte kentin yöresel lezzetlerini dünyanın önde gelen şefleri, gastronomi profesyonelleri, kanaat önderleri ve uluslararası basın mensuplarıyla buluşturdu.

Yemekleri tadan şefler, kanaat önderleri ve gazeteciler çok beğendiklerini söyledi.

Irgat böreği şeflerin önünde hazırlandı

Kongredeki ilk etkinlik "Show Cooking" oldu. Çorum mutfağının geleneksel tatları, dünyanın farklı ülkelerinden gelen seçkin şeflerin ve gastronomi profesyonellerinin gözü önünde canlı hazırlandı. Katılımcılara Irgat böreği ile Çorum'un yöresel üzüm asmaları ve Osmancık pirinci kullanılarak yapılan zeytinyağlı sarma ikram edildi.

Sunum yalnızca pişirmeyle sınırlı kalmadı. Yemeklerin hikâyeleri, geleneksel hazırlanış teknikleri ve Anadolu mutfağındaki yeri ve önemi de anlatıldı. Çorum mutfağı yalnızca tadıyla değil, arkasındaki kültürel birikim ve hikâyeleriyle de uluslararası gastronomi dünyasına aktarıldı. Dünyanın önde gelen şefleri etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Miramar Sarayı'nda Çorum'a tadım standı ayrıldı

Günün ikinci etkinliği Miramar Sarayı'nda düzenlendi. VIP davet niteliği taşıyan ve dünyanın seçkin mutfaklarından örneklerin yer aldığı buluşmaya Çorum, özel davetle katıldı.

Kente ayrılan tadım standında şeblebi unuyla hazırlanan pankek, Kargı tulum peyniri ve pekmez, Çatalkara üzüm yaprağı, Osmancık pirinci ve Alaca mor soğanıyla yapılan zeytinyağlı sarma, İskilip sirkesi ile Osmancık ve İskilip yaylalarından elde edilen yöresel ballar konukların beğenisine sunuldu.

Kongrede yer alan şefler, gastronomi alanındaki kanaat önderleri ve uluslararası gazeteciler Çorum'un tadım standına yoğun ilgi gösterdi. Yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı bulan davetlilere, ürünlerin üretildiği coğrafya, kullanılan yerel malzemeler ve geleneksel mutfak kültürü hakkında bilgi verildi.