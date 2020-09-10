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Dünya San Francisco şehri kızıla boyandı
Dünya

San Francisco şehri kızıla boyandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) California eyaletinde devam eden orman yangınlarının dumanı San Francisco bölgesini kızıla boyadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 04:23:00 -

ABD’nin California eyaletinde çıkan büyü orman yangını zor anların yaşanmasına neden oluyor. California’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar rekor düzeylerde seyrederken, 28 noktada çıkan yangınların söndürülmesi için 14 binden fazla görevli çabalıyor.

800 bin hektar alan yangından zarar görürken 8 kişi de yaşamını yitirdi.

Yangınlar nedeniyle yükselen duman ve küller, Çarşamba günü esen sert rüzgarların etkisiyle San Francisco bölgesine sürüklendi.

İnsanlar sabah uyandıklarında karanlık bir gökyüzüyle karşılaştı. Bazıları, gündüz olduğunu dahi fark edemedi.
Uzmanlar, gökyüzünün kızıla boyanmasının da bu duman nedeniyle olduğu açıklandı. Benzer görüntülerin ilerleyen günlerde de görülmesinin beklendiği açıklandı.

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