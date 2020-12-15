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Dünya Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler
Dünya

Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:35:00 -
Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, “Karabağ'daki savaşın ilk birkaç haftasında Ermeni silahlı kuvvetleri, Moskova tarafından Erivan'a tedarik edilen altı Tor-M2KM uçaksavar füze sisteminden dördünü kaybetti. 27 Eylül'de Dağlık ‘Karabağ Cumhuriyeti'nin tüm hava savunmasının yarısı bir saatin ilk çeyreğinde devre dışı bırakıldı” dedi.

“Dağlık Karabağ çatışmasının en başında Azerbaycan kuvvetleri 10 Osa hava savunma sistemini ve bir S-300 hava savunma sistemini imha etti” diyen Ermeni general Babayan çatışmanın başında Ermeni silahlı kuvvetlerinin subaylarının yaklaşık yüzde 70'i yerinde olmadığını ve savaş alanından kaçtığına dair kanıtların bulunduğunu söyledi.

“Karabağ hezimetinden son 10 yıldır Genelkurmay Başkanı, bakanlar, başkomutanlar olmak üzere herkes sorumludur, vatana ihanet davası açmanız ve onları soruşturmanız gerekir. Savaşı asker, halk kaybetmiyor, liderlik kaybediyor” dedi.

"Yine kaybettik"

Karabağ Güvenlik Konseyi'nin eski sekreteri de, cumhuriyetin savunma bakanlığı başkanı Celal Harutyunyan'a devlet düzeyinde hiçbir destek verilmediğini belirterek, “Sabotaj gruplarına katılanlar ve subaylar arasında ‘bu bizim savaşımız değil ve yine de kaybettik' konuşmaları vardı. Bu tür vakaların araştırılması gerekiyor” dedi.

Paşinyan suçladı

Karabağ'daki ilk askeri çatışmaya yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı, son askeri çatışmaya ise 3 bini Ermenistan'dan olmak üzere toplam 8 bin asker katıldığını belirten Babyan, “Silah yoktu. İlk 15 günde 6 Tor-M2KM (SAM "Tor-M2KM") uçaksavar füze sisteminden dördünü kaybettik. 6 Buk kurulumundan 5'i çalışmıyordu; Moskova'dan bir onarım ekibi talep ettik, fakat bir cevap alamadık” dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da, Dağlık Karabağ hezimetinden, Rus silahlarını sorumlu tutan bir açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: topcor.ru

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Yorumlar

volkan

SAVAŞLAR CESUR YÜREKLİ ASKERLER İLE KAZANILIR. SİZİN BAHANENİZ BİTMEZ. AMA KORKAK MİLLETİNİZ OLDUKÇA KAYBETMEYE MECBURSUNUZ. ALLAH TÜRRİYE VE AZERBEYCANA GÜÇ KUVVET VERSİN BUNLARIN OYUNLARI BİTMEZ DİKKATLİ OLMAK LAZIM.
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xray

bu yazıya uygun bir cevap var ama buraya uygun düşmez.
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