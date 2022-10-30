Samuray kılıçlı katil temyize başvurdu, Başak’ın annesi konuştu: Haklının kolunu bükemezler

Ankara’dan İstanbul’a iş için gelen mimar Başak Cengiz, 9 Kasım 2021 akşamı Ataşehir’de kaldırımda yürürken, hayatında hiç görmediği Can Göktuğ Boz’un samuray kılıçlı saldırısına uğradı. Genç kadına arkadan saldıran Can Göktuğ Boz, kılıcı defalarca sapladı. Evlenmek için gün sayan Başak Cengiz’in hayatını kaybettiği o anlara ilişkin görüntüler tüm Türkiye’nin yüreğini sızlattı.

İKİ KEZ İTİRAZ ETTİLER

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Nisan 2022 günü karara bağladığı davada Can Göktuğ Boz’a, Cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ayrıca ruhsatsız silah ve tehditten de 5 yıl hapis cezası verdi. Boz’un avukatları cezanın fazla olduğunu iddia ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz etti.

Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Boz’un avukatları bu kez Yargıtay’a başvurarak karara ikinci kez itiraz etti. Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır da Yargıtay’a dilekçe sunarak sanık avukatlarının temyiz talebinin reddedilmesini istedi.