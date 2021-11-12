  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Samuray kılıcı internette 'hediyelik' olarak satılıyor!
Gündem

Samuray kılıcı internette 'hediyelik' olarak satılıyor!

Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15 kılıç ele geçirilmişti. Bu tip öldürücü aletler yasak olmasına rağmen internette kolayca satın alınabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:31:00 - 2021-11-12 09:42:55
Samuray kılıcı internette 'hediyelik' olarak satılıyor!

Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15 kılıç ele geçirilmişti. Bir internet satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiğinin yazılı olduğu görülürken, yaşa ya da alıcının kim olduğuna bakmaksızın ürünler kolayca satılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu konuyla ilgili olarak, 1052'te hazırlanan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu bulunuyor.
Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor.
Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: “Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”

Avukat Oktay Keskin, kılıç ve benzeri bıçakların vahim nitelikte silahlar olduğunu söylerken, yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlattı. Oktay Keskin, kılıç satışını şöyle yorumluyor:
“6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak. Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor. Oysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
Gündem

Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Konsey toplantımız 2016 yılında ..
Kemalistler iyice şirretleşti
Gündem

Kemalistler iyice şirretleşti

Kemalistlerin İslam'a ve Müslümanlara olan kin ve nefreti artmaya başladı. Solak gazetelerin 10 Kasım'da yaptığı paylaşım sebebiyle hedef gö..
ABD'yi şok eden gelişme! Yeni F-35 krizi her an patlak verebilir
Teknoloji

ABD'yi şok eden gelişme! Yeni F-35 krizi her an patlak verebilir

Rus Su-57'nin "kardeşi" olarak nitelendirilen Su-75 Checkmate, 14-18 Kasım'da yapılması planlanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Air ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay