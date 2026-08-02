Samsun’un geleceğini değiştirecek 5 dev yatırım

Samsun’da eğitimden sağlığa, adaletten sanayi ve çevreye kadar birçok alanda hayata geçirilen büyük yatırımlarda çalışmalar sürüyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse’nin de aralarında bulunduğu protokol heyeti, kentte yapımı süren stratejik yatırımları yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehir Kütüphanesi

İnceleme programının ilk durağını, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesinde inşa edilen "Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi" oluşturdu. Avrupa’nın "En İyi Kamu Binası Mimarisi" ödülüne sahip proje kapsamında yükselen kütüphanenin tamamlanmasıyla birlikte 525 bin kitap kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Heyet, inşaat alanını inceleyerek gelinen son aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Atakum Devlet Hastanesi

Program kapsamında daha sonra yapımı devam eden 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ziyaret edildi. Bölgenin sağlık altyapısını güçlendirmesi beklenen hastane inşaatında yürütülen çalışmalar yerinde incelenirken, projenin mevcut durumu ve ilerleme süreci değerlendirildi.

Samsun Adalet Kampüsü

İnceleme programının bir diğer durağını ise yapımı hızla devam eden Samsun Adalet Kampüsü oluşturdu. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Barış ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ozan Kaya da katıldı. Heyet, tamamlandığında Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ile İdare ve Vergi Mahkemelerine ev sahipliği yapacak kampüste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Yeni OSB

Heyet, ardından Samsun’un sanayi ve üretim kapasitesini artıracak en önemli yatırımlar arasında gösterilen Yeni Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Türkiye’nin ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en modern organize sanayi bölgelerinden biri olması hedeflenen Yeni OSB’de yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretim yapacak tesislerde devam eden çalışmalar gözden geçirildi. Yeni OSB’de sağlık teknolojileri alanında yatırım yapan firmalar da ziyaret edildi.

Arıtma tesisi

Programın son bölümünde ise Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Tekkeköy Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde yapımı sürdürülen Arıtma Çamuru Karbonlaştırma Tesisi ziyaret edildi. SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık’ın bilgi verdiği incelemede, kısa süre içinde hizmete alınması planlanan tesisin günlük yaklaşık 70 ton atık su arıtma çamurunu piroliz gazı teknolojisiyle enerjiye dönüştürmesinin hedeflendiği belirtildi. Projenin, atıkların ekonomiye kazandırılması, enerji üretimine katkı sunulması ve sürdürülebilir çevre yönetiminin güçlendirilmesi açısından önemli bir yatırım olduğu ifade edildi.

Kentte eş zamanlı olarak sürdürülen eğitim, sağlık, adalet, sanayi, kültür ve çevre yatırımlarını kapsayan inceleme programında, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtilirken, heyet yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında kapsamlı bilgi aldı.