Samsun'un 3'üncü yeni tramvayı kente ulaştı: Yerlilik oranı yüzde 74

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle SAMULAŞ A.Ş. filosuna kazandırılan 12 yeni tramvaydan üçüncüsü 24 Eylül'de kente getirildi. SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Serkan Salmaz, "Tramvaylarımızın yerlilik oranı yüzde 74'tür. Bu hem ülkemiz hem bizim açımızdan değerli" dedi.

Montaj ve test çalışmaları süren üçüncü araçtan önce ilk tramvay 12 Mayıs'ta, ikincisi 17 Ağustos'ta Samsun'a gelmişti. Testleri tamamlanan iki araç, 3 Eylül'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

12 tramvayın alımını, belediye ile bakanlık arasında 4 Temmuz 2024'te imzalanan sözleşme kapsamında, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bakanlık üstlendi. Salmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatlarıyla oluşturulan çalışmada sürecin sözleşmenin imzalanmasıyla başlatıldığını söyledi.

'Türkiye'de kullanılan en uzun tramvaylardan biri'

42 metre uzunluğunda, 2,65 metre genişliğinde ve 402 yolcu kapasiteli araçlar, Samsun'un simgesi kırmızı-beyaz renklerde üretildi. Salmaz, aracın Türkiye'de kullanılan en uzun tramvaylardan biri olduğunu, tasarımın şehrin yapısını ve dokusunu hem renkleriyle hem hizmet kalitesiyle yansıtacağını düşündüklerini belirtti.

Yüzde 74 yerlilik oranına sahip araçlarla tedarik sürelerinin ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor. Salmaz, SAMULAŞ'ın 2010'da hizmete başladığı dönemde yerlilikten söz edilmezken bugün yerlilik oranı önemli ölçüde artırılmış tramvaylar kullanan bir işletme haline geldiğini aktardı. Yurt dışına bağımlı kalınan her ekipmanda tedarik sürelerinin ve maliyetlerin yüksek olduğunu belirten Salmaz, "Yerli üreticinin ve yerlilik oranın yüksek olması, işletmenin sürdürülebilirliği açısından da çok değerli" ifadesini kullandı. Sektörde üretimin raf ürünü olmayıp proje bazlı, terzi usulü ilerlediğini söyleyen Salmaz, yerli üreticilerin sahada daha aktif rol almasının stok maliyetleri açısından da işletmelere değer sağladığını dile getirdi.

'Kapasite 145 bine çıkacak'

Halen 35,5 kilometrelik hatta 43 istasyonla hizmet verilen raylı sistem ağında, 12 tramvayın tamamının teslimiyle SAMULAŞ'ın 29 olan tramvay sayısı 41'e çıkacak. Salmaz ise hat uzunluğunu 35 kilometre olarak ifade etti. Genel müdür, günlük olarak otobüs işletme tarafında 100 binin üzerinde, raylı sistemde 100 bin olmak üzere toplam 200-220 bin kişiye hizmet verdiklerini paylaştı.

Yeni araçlarla raylı sistemdeki kapasite arzının 145 binlere ulaşacağını belirten Salmaz, "Yeni tramvayların şehrimize kazandırılmasıyla beraber şehrimizdeki yaşayan vatandaşımıza daha temiz, daha güvenli, daha konforlu bir ulaşım sağlamış olacağız" diye konuştu.