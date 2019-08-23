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Samsun'u sel vurdu! 2 Ölü

Samsun'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:27
Samsun'u sel vurdu! 2 Ölü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde olan sel ardından yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Salıpazarı'nda öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur, 2 saat gibi kısa bir zamanda sele döndü. İlçenin üst kesimlerinde yaşamı olumsuz etkileyen sel, ilçe merkezini de adeta yuttu. Evleri, dükkanları ve kurumları su basarken, yollar ve parklar ise sular altında kaldı. İlçeden geçen Terme Çayı'nın suları köprülerin boyuna gelirken, vatandaşların araçları ise yolda kaldı.

Selin bir anda bastırdığını söyleyen vatandaşlar, ilçeye giriş çıkışların kapatıldığını, yüksek yerlerde heyelan olduğunu, ilçe merkezinin ise sular altında kaldığını söylediler.

Meydana gelen selde Ahmet Yıldız adlı bir kişi dereden karşıya geçerken suya kapıldı. Olay ardından polis, jandarma, 112 ve AFAD'dan yardım talep edildi. Yapılan çalışmanın sonrasında kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı. 1 kişinin ise selde kaybolduğu bilgisine ulaşıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:27
  1. Samsun
  2. Sel

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