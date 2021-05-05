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Spor Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam: Allah'ın adaleti şaşmıyor
Spor

Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam: Allah'ın adaleti şaşmıyor

Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, bir üst lige çıkmayı hak ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 19:31:00 -
Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam: Allah'ın adaleti şaşmıyor

TFF 1. Lig ekip ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, bir üst lige çıkmayı hak ettiklerini belirtti.

Sağlam, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, uzun bir maratonun sonuna geldiklerini söyledi.

Kovid-19 olan iki oyuncunun tedavisinin devam ettiğini belirten Sağlam, "Adanaspor maçında Dja Djedje kart cezası nedeniyle olmayacak bunun dışında eksik bir oyuncumuz yok. Son 3-4 haftada olduğu gibi bize yakışan mücadele ve futbolu ortaya koyacağız. Adanaspor'u mağlup ederek sonrasında bizi bir üst lige yani Süper Lig'e taşıyacak sonuçları bekleyeceğiz." diye konuştu.

"Allah'ın adaleti şaşmıyor"

Sezon başından bu yana çok çalıştıklarını, büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Sağlam, önlerine çıkan bir çok engeli aşmayı başardıklarını ifade etti.

Sağlam, zaman zaman tökezlediklerini de dile getirerek, şöyle devam etti:

"İyi niyetle işimizi yapmaya çalıştık ve işi buraya kadar getirdik. Yapmamız gereken iş, aynı şekilde pazar günü son haftada camiamıza ve bize yakışanı yapıp sonra beklemek. En büyük güvencemiz şu ki, Allah'ın adaleti şaşmıyor. O hak edene hak ettiğini mutlaka veriyor. Biz de buna inanıyoruz, üst lige çıkmayı hak ettik, sonuna kadar hak ettik."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 9 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sağlam'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma, 5'e 2 top kapma, dayanıklılık koşusu, şut çalışması ve 8'e 8 yarı saha maçıyla son buldu.

Antrenmana Kovid-19 tedavileri devam eden Jugurtha Hamroun, kaleci Ahmet Altın ile sakatlığı bulunan Tomane katılmadı.

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