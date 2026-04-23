Samsunspor'un kupa rüyası penaltılarla kabusa döndü! "Şanssızlık ve hakem kurbanı olduk!"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 biten maçta Trabzonspor'a 3-1 yenilen Samsunspor'u yardımcı antrenör Sebastian Hahn, penaltı atışları ile kupadan şansız bir şekilde elendiklerini söyledi.

Hahn, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara güzel bir karşılaşma izlettirdiklerini kaydetti.

Kırmızı kart pozisyonuna kadar iyi oynadıklarına işaret eden Hanh, "Bugün göstermiş olduğumuz performansla, sonuç istediğimiz gibi olmasa da güzel bir futbol izletmişizdir. Kırmızı karta kadar güzel bir performans gösterdik. Kırmızı karttan sonra da devam ettirmek istedik. Maçın sonunda penaltı atışları ile şansız bir şekilde elendik. Penaltı atışlarından doğal olarak biri elenecekti. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.

Hanh, hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini vurgulayarak, "Hakemin böyle bir yönetim göstereceğini beklemiyorduk. Buna benzer bir hakem yönetimini daha önce de tecrübe etmiştik. Penaltı isimlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda penaltı atışlarını çalışmıştık. Bu futbolda olabilen bir şey. Bu sonuç olarak ilk defa olmadı, bundan sonra da olacaktır." ifadelerini kullandı.