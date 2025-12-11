Samsunspor, Yunan ekibi AEK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
UEFA Konferans Ligi’ndeki tek temsilcimiz Samsunspor bu akşam kendi evinde AEK’yı konuk edecek. Kırmızı beyazlılar, Yunan ekibini yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.
Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu yıl temsil eden tek takım olan lider Samsunspor, rakibini yenerek ilk 8'deki yerini garantilemeyi hedefliyor.
Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda rakip kalelere 25 gol gönderdi, kalesinde ise 16 gol gördü.
TAKIMDA SON DURUM NE?
UEFA Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle Breidablik karşısında görev yapamayan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in forma şansı vermesi halinde Ntcham, Coulibaly ve Satka, AEK karşısında formalarına kavuşacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev alamayacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Pereyra, Koita, Gacinovic, Jovic.