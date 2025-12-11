  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mehmetçiğe güvenli koridor: ALPAY mayınlı arazide görev başında

İBB'nin raporunda 131 usulsüzlük! AK Parti'li Kaynar meclis gündeminde açıkladı

Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler

İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Spor Samsunspor, Yunan ekibi AEK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
Spor

Samsunspor, Yunan ekibi AEK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsunspor, Yunan ekibi AEK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

UEFA Konferans Ligi’ndeki tek temsilcimiz Samsunspor bu akşam kendi evinde AEK’yı konuk edecek. Kırmızı beyazlılar, Yunan ekibini yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu yıl temsil eden tek takım olan lider Samsunspor, rakibini yenerek ilk 8'deki yerini garantilemeyi hedefliyor.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda rakip kalelere 25 gol gönderdi, kalesinde ise 16 gol gördü.

TAKIMDA SON DURUM NE?

UEFA Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle Breidablik karşısında görev yapamayan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in forma şansı vermesi halinde Ntcham, Coulibaly ve Satka, AEK karşısında formalarına kavuşacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev alamayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.

AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Pereyra, Koita, Gacinovic, Jovic.

Samsunspor zirvedeki yerini korudu İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları
Samsunspor zirvedeki yerini korudu İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

Spor

Samsunspor zirvedeki yerini korudu İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

AEK Atina maçı öncesi Reis: Umarım tarih yazmaya devam ederiz
AEK Atina maçı öncesi Reis: Umarım tarih yazmaya devam ederiz

Spor

AEK Atina maçı öncesi Reis: Umarım tarih yazmaya devam ederiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti
Gündem

17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde yaptığı binaların yıkılması sonucu yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Veli Göçer, 76 ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23