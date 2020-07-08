Samsunspor ve Bandırmaspor 1. lige yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs nedeniyle ara verilen 2. ve 3. ligler için kararını verdi.

Federasyon tarafından alınan karara göre; liderler bir üst lige yükselirken, play off ise şu anki sıralamaya göre yapılacak.

1. Lige yükselen takımlar

Böylece; Samsunspor ve Bandırmaspor, 1. lige; Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor, 2. lige yükseldi.

2-3-4-5 play-off'a

2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe, İnegölspor, Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor, KastamonuSpor, Tuzlaspor ve Sakaryaspor, Play-Off oynayacak.

3. Lig 1 Grup'ta 24 Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'ta yer alan Belediye Derincespor, Turgutluspor, Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediyespor ve Muğlaspor da Play-Off'ta yer alacak.