Samsunspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek

TFF 2. Lig 2019-2020 sezonu grup kura çekimi sonucunda Samsunspor Beyaz Grup’ta yer aldı.

2019-2020 sezonu TFF 2. Lig grup kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Samsunspor adına yönetim kurulu üyeleri Mustafa Erkanat ile Veysel Bilen yer aldı.

Kulübün yer aldığı grubu değerlendiren Genel Menajer Mustafa Aztopal, kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bütün Samsunspor camiasına hayırlı olsun. Bizim için önemli olan ligin sonunda ipi göğüslemek. Buna da yürekten inanıyoruz. Herhangi bir takımın grubumuzda olması ya da olmaması ile ilgili bir beklentimiz yoktu. Bizim dileğimiz bir an önce fikstürümüzü bilmek ve ona göre yol haritamızı çizmekti. Bizim yol haritamızın sonu da belli. Bütün takımlara saygı duyuyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. Bizim için grup fark etmezdi. Liderlikten başka düşüncemiz yok. Geçen sezonda bildiğimiz takımlar ve yeni gelen takımlar var. Güzel bir karma olmuş, güzel yerlere yolculuk yapacağız. Umarım gittiğimiz yerlerden de keyifli skorlarla döneceğiz" dedi.

Samsunspor Beyaz Grup’ta; Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bak Spor Kulübü, Gümüşhanespor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Yeni Çorumspor ve Zonguldak Kömürspor takımlarıyla karşılaşacak.