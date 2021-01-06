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Spor Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "İlk yarıyı hedefimize yakın yerde bitirdik"
Spor

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "İlk yarıyı hedefimize yakın yerde bitirdik"

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:51:16 -
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "İlk yarıyı hedefimize yakın yerde bitirdik"

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, ilk yarıyı hedeflerine yakın yerde bitirdiklerini belirtti.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısını değerlendirdi.

Süper Lig'e çıkmak için önlerinde uzun ve engebeli bir yol bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Samsunspor olarak ilk yarıyı hedefimize yakın yerde bitirdik. Doğru istikametteyiz. Bu arma için sonuna kadar mücadele edecek anlayışa sahip ve şampiyon olacak takım için düğmeye basıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, ligin son 4 haftasında üst üstte 4 galibiyet alan futbolculara Bursaspor maçından sonra verilen 30'ar bin liralık cezanın da affedildiğini kaydetti.


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