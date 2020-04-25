Samsunspor kalecisinin acı günü: Babası korona nedeniyle hayatını kaybetti
Yılport Samsunspor’un kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, Hollanda’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
2. Lig takımı Yılport Samsunspor’un kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın’ın Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada merhum Ali Altın’a Allah’tan rahmet, kaleci Ahmet ve ailesine başsağlığı dilendi. Ali Altın’ın cenazesinin Hollanda’dan Türkiye’ye getirileceği ve memleketi Kırşehir’de toprağa verileceği vurgulandı.