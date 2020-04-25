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Spor

Samsunspor kalecisinin acı günü: Babası korona nedeniyle hayatını kaybetti

Yılport Samsunspor’un kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, Hollanda’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2020-04-25 07:04:00 -
Samsunspor kalecisinin acı günü: Babası korona nedeniyle hayatını kaybetti

2. Lig takımı Yılport Samsunspor’un kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın’ın Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada merhum Ali Altın’a Allah’tan rahmet, kaleci Ahmet ve ailesine başsağlığı dilendi. Ali Altın’ın cenazesinin Hollanda’dan Türkiye’ye getirileceği ve memleketi Kırşehir’de toprağa verileceği vurgulandı.

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