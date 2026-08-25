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Kayıp muhtarın akıbeti belli oldu: Korkunç halde bulundu!

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Kayıp muhtarın akıbeti belli oldu: Korkunç halde bulundu!

Sinop'un Durağın ilçesinde kayıp olan köy muhtarı tabancayla vurulmuş halde bulundu.

#1
Foto - Kayıp muhtarın akıbeti belli oldu: Korkunç halde bulundu!

İlçeye bağlı Yalnızkavak köyü muhtarlığı görevini yürüten Arif Erdoğdu'nun gece eve dönmemesi üzerine yakınları sabah saatlerinde çevrede arama çalışması başlattı. Erdoğdu, arama çalışmaları sonucu ailesi tarafından köyde kendilerine ait tarlada tabancayla vurulmuş halde bulundu.

#2
Foto - Kayıp muhtarın akıbeti belli oldu: Korkunç halde bulundu!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

#3
Foto - Kayıp muhtarın akıbeti belli oldu: Korkunç halde bulundu!

Erdoğdu'nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#4
Foto - Kayıp muhtarın akıbeti belli oldu: Korkunç halde bulundu!

Jandarma ekipleri olay yerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

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