Samsunspor Juventus'tan transfer etmek üzere olduğu Muhammed Ihattaren transferinden vazgeçti!

Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Samsunspor son olarak Juventus forması giyen Muhammed Ihattaren'i kadrosuna katmaya hazırlanırken transferin iptal olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, kadrosunu güçlendirmek adına transfer bombaları da bir bir patlıyor.

Ligde kalıcı olmak isteyen Karadeniz ekibi son olarak Juventus'tan ayrılan Muhammed Ihattaren'i kente imza için getirirken, kulüpten yapılan açıklamada bu transferden vazgeçildiğini duyuruldu.

Karadeniz ekibi, yaptığı açıklamada, Ihattaren'in önceden anlaşma sağlanan şartları değiştirmek istediğini ve bu nedenle transferden vazgeçildiğini açıkladı.

İşte Samsunspor'un kulüp sitesinden yaptığı açıklama;

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"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Ihattaren'i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun'a davet etmiş ve ardından Futbolcu şehrimize gelmişti.

Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.