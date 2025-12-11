  • İSTANBUL
Yaşam Havada ölümle burun buruna: Paraşütçü 4.6 km yüksekte uçağa asılı kaldı
Yaşam

Havada ölümle burun buruna: Paraşütçü 4.6 km yüksekte uçağa asılı kaldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Avustralya'nın Queensland eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte, paraşütçü Adrian Ferguson'un atlayış sırasında yedek paraşütü açıldı ve uçağın kanadına takıldı. Yaklaşık 4 bin 600 metre yükseklikte saatlerce asılı kalan Ferguson, hayati bir karar vererek yedek paraşütün iplerini kesti ve serbest düşüşe geçti. Ardından ana paraşütünü başarıyla açarak güvenli bir şekilde yere inmeyi başaran sporcunun hafif yaralandığı belirtildi.

Avustralya'nın Cairns kentinin güneyinde, 16 paraşütçünün katıldığı bir atlayış etkinliği sırasında korku dolu anlar yaşandı. Etkinlikteki ilk paraşütçü olan Adrian Ferguson, uçaktan atladıktan hemen sonra beklenmedik bir durumla karşılaştı: yedek paraşütü aniden açıldı ve uçağın kanadına takıldı.

Avustralya'da atlayıştan sonra yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takılan sporcu, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı.

4 BİN 600 METRE YÜKSEKLİKTE ASILI KALDI

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Cairns kentinin güneyinde bir etkinlikte 16 paraşütçü, atlayış yapmak üzere uçakla havalandı. İlk paraşütçü Adrian Ferguson'un yedek paraşütü, atlayıştan sonra açılarak uçağın kanadına takıldı.

Ferguson, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı. Bir süre havada savrulan paraşütçü, yedek paraşütün iplerini keserek uçaktan kurtuldu ve serbest düşüş halindeyken ana paraşütünü açtı. Güvenli bir şekilde yere inen paraşütçünün hafif yaralandığı öğrenildi.

