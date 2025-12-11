MHP’li Başkan: 'Üreten Türkiye güçlüdür, bağımsız Türkiye büyük Türkiye’dir'

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, sanayi ve teknolojide atılan adımların “Türkiye’nin istiklal ve istikbali” açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Başkan, küresel ekonomik daralmaya, yüksek faiz ortamına ve bölgesel jeopolitik risklere rağmen Türk sanayisinin üretimden kopmadığını belirterek, “İmalat sanayimiz dış ticaret dengesinin ana omurgası olma konumunu kararlılıkla korumaktadır.” dedi.

“Yüksek katma değerli üretime geçiş artık zorunluluktur”

Konuşmasında Türkiye’nin ara malı ithalatındaki yüksek paya işaret eden Başkan, AR-GE ve teknoloji yatırımlarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

AR-GE harcamalarının 2024 yılında 19,9 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Başkan, “Türkiye’nin küresel rekabet gücünü kalıcı hâle getirebilmesi için AR-GE’nin milli gelir içindeki payının orta vadede yüzde 3 seviyelerine çıkarılması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiindeki yükseliş: “Türkiye artık teknoloji üreten bir devlettir”

Başkan, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatında 8,4 milyar doları aşarak dünya ölçeğinde önemli bir konuma yükseldiğini, bu başarının teknoloji odaklı yatırım anlayışının doğal sonucu olduğunu söyledi.

2026 yılında Antalya’da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresinin ise şehrin bilim ve teknoloji alanındaki görünürlüğünü daha da artıracağını belirtti.

“Antalya artık yalnızca turizmin değil, üretimin ve teknolojinin de merkezidir”

Antalya’nın çok yönlü ekonomik yapısına değinen Başkan; OSB genişlemeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, tarıma dayalı sanayinin teknolojik dönüşümü ve lojistik altyapının güçlendirilmesi gibi başlıkların şehrin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Başkan, “Antalya; sanayisi gelişen, akıllı tarımı benimseyen, yüksek katma değerli üretime yönelen bir şehre dönüşmektedir.” dedi.

Bahçeli’nin sözleriyle: “Hiçbir vatan evladı kara toprağa düşmemelidir”

Konuşmasının bir bölümünde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye’nin güvenliği ve geleceği üzerine yaptığı önemli uyarıya da yer veren Başkan, şu ifadeyi aktardı:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettiği gibi:

‘Bundan sonra hiçbir vatan evladı kara toprağa düşmemeli, anaların gözü yaşlı, çocuklar yetim kalmamalıdır. Türkiye gelecek 40 yıl daha terörle uğraşmamalı, çağın şartlarına ve teknolojik gelişmelere uyumlanmaya çalışmalıdır.’”

Başkan, bu sözlerin “millî duruşun ve üretim temelli kalkınma vizyonunun derinliğini gösterdiğini” belirtti.

“Üreten Türkiye güçlüdür; güçlü Türkiye bağımsızdır”

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, konuşmasının sonunda sanayi ve teknoloji politikalarının sadece ekonomik değil, millî bir tercih olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Sanayide atılan her güçlü adım; istihdam, ihracat ve teknolojik egemenlik olarak milletimize geri dönmektedir.

Yerli üretimi, yüksek teknolojiyi ve millî kalkınmayı önceleyen her çalışmanın kararlılıkla yanında olmaya devam edeceğiz.

Üreten Türkiye güçlüdür, güçlü Türkiye bağımsızdır, bağımsız Türkiye büyük Türkiye’dir.”