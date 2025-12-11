  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik

Çin zulmü altında tecavüze uğrayan bir Müslüman Uygur Türkü kızı imamdan öyle bir şey istediki… İmam gözyaşlarını tutamadı

Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!

Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi!

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Denizhan-76 Avrupa’ya adım attı! Türkiye’nin savunma hamlesi Yunanı ürküttü

Bölge ülkeleri yerli savunma sistemlerimize yoğun ilgi gösteriyor ‘Hava’mıza hayran kaldılar

3 çocuk öldü, 1'i yoğun bakımda Yangın faciası
Dünya Putin'i dinç tutan beslenme sırrı dünyanın gündeminde! Ne yiyor, ne içiyor, yediklerini kim test ediyor?
Dünya

Putin'i dinç tutan beslenme sırrı dünyanın gündeminde! Ne yiyor, ne içiyor, yediklerini kim test ediyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Putin'i dinç tutan beslenme sırrı dünyanın gündeminde! Ne yiyor, ne içiyor, yediklerini kim test ediyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, özellikle yurt dışı seyahatlerinde dikkat çeken beslenme alışkanlıkları ve diyet listesi dünya basınının gündemine oturdu. 73 yaşındaki liderin dinç kalmak için sabahları bıldırcın yumurtası yediği ve pancar suyu tükettiği ortaya çıktı.

Rus basınından Russia Beyond’a dayandırılan bilgilere göre, Putin güne sıkı bir kahvaltıyla başlıyor.

Sabah menüsünde genellikle yulaf lapası ve ballı lor peyniri bulunan Rus lider, ardından mutlaka bıldırcın yumurtası yiyor. İçecek tercihi ise pancar ve üzüm suyundan oluşan özel bir karışım.

Daha önce verdiği bir röportajda beslenme düzenine dair ipuçları veren Putin, domates, salatalık ve marul gibi sebzeleri çok sevdiğini belirtmişti.

Protein tercihini kırmızı et veya tavuktan yana kullanmayan Putin, bunların yerine balığı daha çok tükettiğini ifade etti.

Akşam yemeklerini genellikle atlayan Rus lider, günü meyve, kefir gibi hafif atıştırmalıklar ve yeşil çay ile tamamlıyor.

Ayrıca tatlılardan, aşırı yağlı yiyeceklerden ve baharatlardan uzak duruyor.

NEDEN BILDIRCIN YUMURTASI

Putin’in kahvaltısının vazgeçilmezi olan bıldırcın yumurtasının sağlığa birçok faydası bulunuyor:

Yüksek protein oranıyla vücudu besliyor.

Kas yapısını güçlendiriyor.

Bağışıklık sistemini destekliyor.

Görme yetisini iyileştiriyor.

Zengin vitamin ve mineral kaynağı sağlıyor.

Hafızayı ve beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor.

LABORATUVARDA TEST

Putin'in beslenme rutini sadece sağlıklı gıdalarla sınırlı değil; güvenlik önlemleri de en üst seviyede tutuluyor.

Raporlara göre Rus lider, yurt dışı seyahatlerine kendi özel aşçı ekibiyle gidiyor.

Ekipte ayrıca yemeklerin kalitesini ve zehirli madde içerip içermediğini analiz eden mobil bir gıda laboratuvarı da bulunuyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı
Gündem

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, Nuray Mert’e başından geçenleri tek tek anlattı. “Benim gizli olarak verdiğim ifade İmamoğlu’na yakın..
İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!
Gündem

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın ilk kez ortaya attığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasete döneceği iddiaları güçleniyor. Sayan, Bay Ke..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23