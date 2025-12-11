Putin'i dinç tutan beslenme sırrı dünyanın gündeminde! Ne yiyor, ne içiyor, yediklerini kim test ediyor?

Rus basınından Russia Beyond’a dayandırılan bilgilere göre, Putin güne sıkı bir kahvaltıyla başlıyor.

Sabah menüsünde genellikle yulaf lapası ve ballı lor peyniri bulunan Rus lider, ardından mutlaka bıldırcın yumurtası yiyor. İçecek tercihi ise pancar ve üzüm suyundan oluşan özel bir karışım.

Daha önce verdiği bir röportajda beslenme düzenine dair ipuçları veren Putin, domates, salatalık ve marul gibi sebzeleri çok sevdiğini belirtmişti.

Protein tercihini kırmızı et veya tavuktan yana kullanmayan Putin, bunların yerine balığı daha çok tükettiğini ifade etti.

Akşam yemeklerini genellikle atlayan Rus lider, günü meyve, kefir gibi hafif atıştırmalıklar ve yeşil çay ile tamamlıyor.

Ayrıca tatlılardan, aşırı yağlı yiyeceklerden ve baharatlardan uzak duruyor.

NEDEN BILDIRCIN YUMURTASI

Putin’in kahvaltısının vazgeçilmezi olan bıldırcın yumurtasının sağlığa birçok faydası bulunuyor:

Yüksek protein oranıyla vücudu besliyor.

Kas yapısını güçlendiriyor.

Bağışıklık sistemini destekliyor.

Görme yetisini iyileştiriyor.

Zengin vitamin ve mineral kaynağı sağlıyor.

Hafızayı ve beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor.

LABORATUVARDA TEST

Putin'in beslenme rutini sadece sağlıklı gıdalarla sınırlı değil; güvenlik önlemleri de en üst seviyede tutuluyor.

Raporlara göre Rus lider, yurt dışı seyahatlerine kendi özel aşçı ekibiyle gidiyor.

Ekipte ayrıca yemeklerin kalitesini ve zehirli madde içerip içermediğini analiz eden mobil bir gıda laboratuvarı da bulunuyor.