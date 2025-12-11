  • İSTANBUL
Putin, Maduro ile görüştü
Dünya

Putin, Maduro ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Putin, Maduro ile görüştü

Rusya lideri Putin, ABD ile savaşın eşiğine gelen Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam ederken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in artan dış baskı karşısında hükümetinin izlediği yolda Maduro’ya Rusya’nın desteğini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, Putin ve Maduro’nun görüşmede stratejik ortaklık anlaşmasını hayata geçirme, ekonomi ve enerji sektörüyle ilgili çeşitli ortak projeleri uygulama konusundaki isteklerini dile getirdikleri belirtildi.

 

