Sadece Orta Doğu değil, bizi 'Altın Kıta'dan da atmak istiyorlar! ‘Türkiye her yerde’

İsrail'in Orta Doğu'daki skandal faaliyetleri sürerken, Tel Aviv merkezli basın da Türkiye'yi yakından takip ederek ülkemizin her adımını dikkatle izlemeye devam ediyor.

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİ GENİŞLİYOR"

İsrail merkezli Maariv’in haberine göre, İsrail’in bölgede güvenlik varlığı, askeri alanın ötesine geçen siyasi çatlaklar nedeniyle giderek azalıyor. Ancak Türkiye, ortak geliştirme çerçeveleri, teknoloji transferi mekanizmaları ve artan insansız ve otonom sistem ihracatı ile bölgedeki etkisini genişletiyor.

Habere göre, İsrail onlarca yıl boyunca Orta Doğu’da Latin Amerika’nın başlıca güvenlik ortağı olarak stratejik ve derin ilişkiler sürdürdü. Ancak bu mimari büyük değişimler geçiriyor ve İsrail’in bölgedeki hakimiyeti azalmaya başladı.

İsrail basınının aktardığına göre, Tel Aviv uzun yıllar süren üstünlüğü boyunca Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Paraguay, Peru, Ekvador ve Venezuela gibi ülkelere sistemler sattığı ve yerel geliştirme projelerine entegre olduğu biliniyor. Örneğin Arjantin’in IA63 Pampa eğitim uçağı projesi ve Kolombiya Hava Kuvvetleri bakım anlaşmaları İsrail’in katkılarıyla gerçekleşti.

BAYKAR'IN BAŞARISINA DEĞİNDİLER

Ancak Maariv’in haberine göre, Gazze’deki savaş ve bunun yarattığı siyasi sonuçlar eşi görülmemiş bir sürtüşmeye yol açtı. Kolombiya diplomatik ilişkileri kesti ve bu durum Kfir filosu için bakım anlaşmalarını ve BARAK MX hava savunma sistemleri ile ATMOS topçu alım planlarını tehdit ediyor.

Ayrıca, Kolombiya yetkilileri geçen Eylül ayında kendi ilk piyade tüfeği Indumil Cordova’yı üretme planlarını duyurdu. Maariv’in aktardığına göre, Şili de İsrailli şirketleri önemli bir havacılık ve uzay fuarından uzaklaştırdı ve Pegasus casus yazılımı tartışmaların odağı haline geldi.

İsrail basınının aktardığına göre, Türkiye’nin en büyük yedi savunma şirketi uluslararası sıralamalarda yükseliş gösterdi; Baykar, hava sistemlerine yönelik talep nedeniyle dünya çapında ilk 100’e girdi.

Maariv’in haberine göre, Türkiye’nin iş birliği sahadaki somut örneklerle de görülüyor. Şili’de Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu Aselsan’a devredildi, Arjantin ile ortak bir jeostasyoner uydu geliştirme projesi yürütülüyor ve Kolombiya ile Ekvador, zırhlı araçlar ve havan sistemleri için ilk alımlarını gerçekleştirdi.

Maariv’e göre, Washington Batı Yarımküre’de stratejik ilgisini artırırken, Türkiye NATO standartlarına uygun bir ortak olarak bu beklentilere yanıt verdi.