0553 313 94 23

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’tan açıklamalar

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, futbolcu izleme komitesinde kan değişikliğine gidildiğini söyledi.

06 Haziran 2019 Perşembe 19:04
Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’tan açıklamalar

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, futbolcu izleme komitesinde kan değişikliğine gidildiğini söyledi.


Nuri Asan Tesisleri’nde Samsunsporlu taraftarlarla bayramlaşanSamsunspor Başkanı İsmail Uyanık, ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kötü bir sezonu atlattıklarını ifade eden İsmail Uyanık, “Hepimizin bu sezonda üzerinden tren geçmiş gibi oldu. Şimdi tekrar tazelenip, ’Yükseliş Sezonu’na moral bularak hazırlanmaya çalışıyoruz. Geçen sene aramızda olup da şimdi aramızda olmayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İsmet hocamızla bu sene çalışmama kararı aldık. Yeni hoca arayışı ve hocanın kim olacağı konusunda ciddi mesafeler katettik. Önümüzdeki hafta inşallah sonuçlanacak. Arkadaşlarımız yeni futbolcular ve gidecek futbolcular konusunda çalışıyor” dedi.


Tekkeköy ilçesindeki dolgu sahasının analiz raporlarının bayramdan sonra eline geçeceğini belirten İsmail Uyanık, “Altyapı tesisleri ile ilgili uzun bir sessizlikten sonra önümüzdeki yaz döneminde üstüne düşmemiz gereken önemli bir mesele olan dolgu alanının analiz raporları bayramdan sonra elimize geçiyor. Henüz daha yapı oturmadığı için altına bir ek yatırım yapılacak. Eğer altından kalkabileceğimiz kadar bir yatırımsa hayalimiz olan 15 tane sahayı yan yana koyup, Samsun’u futbol şehri yapmak ve Samsun’un gençlerine futbol oynatmak, futbolcu olarak oynatmak amacımızı yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.


Futbolcu izleme komitesindeki istifaları değerlendiren Uyanık, şunları söyledi:


“Takım yavaş yavaş toparlanacak. Samsunspor, bütün ekibiyle çalışıyor. Sadece transfer döneminde çok fazla spekülasyon yapmak, çok fazla dışarıya isim sızdırmak kulübün maddi ve manevi menfaatleri açısından doğru olmadığı için bunu daha gizli ve içeride tutmak gerekiyor. Geçen sezon başında yola çıktığımız Samsunspor’un eski futbolcuları ve bizim ekibimiz ile sezon sonundaki olaylar malum. Biraz içinde bulunduğumuz durumda kendimizi başarısız addediyoruz. Sonuç olarak şampiyon olamadık. Bu başarısızlıkta kendi payımıza düşeni yaptık. Arkadaşlarımız da gerek kamuoyunda kendilerine yönelik başarısızlık ithamlarıyla ilgili durumları da göz önünde alarak bizimle bu sezon devam etmek istemediklerini söylediler. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlar Samsunspor’un efsane isimleridir. Samsunspor’un en önemli dönemlerinde büyük işler yapmış insanlardır. Kendilerine yapılan ithamlardan dolayı da üzüntülü oldukları için Samsunspor’daki görevlerini bırakmışlardır. Kendilerine geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Bu sene başarıya ulaşmak için daha çok çalışacağız. Daha çok tecrübelendik. Yükseliş sezonu hayırlı olsun. Scout ekibinde bir kan değişikliği oluyor. Genel kurulumuz 29 Haziran’da olacak. Orada yeni bir yönetim olabilir. Samsunspor yeni bir genel kurul yapacak ve bu seneki stratejisini tespit edecek. Belki bazı amatör branşlarda yarışma düşüncesinde olabilir. Samsunspor’un güçlü bir yapısı var.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak tanıdı
    1. Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü..
    2. Kedi katliamı soruşturmasında flaş..
    3. Çektiği selfie sonu oldu
    4. Bekçilerin dikkati faciayı önledi
    5. Ünlü pastane sahibinin eşi son..
    6. Rusya'dan ABD dolarına dev darbe!..
    7. Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı..
    8. MHP’li Kalaycı: "Teröristlerin inleri,..
    9. 55. Kiraz Festivali’nin meşalesi..
    10. Bayram tatili dönüş trafiği başladı
    11. Bolu’da tatil dönüşü yoğunluğu
    12. Fabrika yangınında ölen işçilerin..
    13. Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen..
    14. Ozan Kabak, Bundesliga’da ’Yılın..
    15. Bundesliga'da yılın çaylağı Ozan Kabak!
    16. Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6..
    17. Aydınlı muhtar ölümden döndü
    18. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda..
    19. "Ey İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar..
    20. Yol durumu son dakika | Bayram dönüşü..
    21. Gana'da 2 Kanadalı kaçırıldı
    22. "Çocuklarımızı aile ortamına..
    23. Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’tan..
    24. Balkaya Dağları’nda bayramlaşma
    25. 55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz..
    26. ‘Sakin Kent’te adım atacak yer yok
    27. Gündüz vakti kuyumcuyu soyup ortadan..
    28. Serinlemek için girdiği çayda mahsur..
    29. Karabük'te köye ayı indi
    30. Heybeliada'da korkutan orman yangını!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu