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Samsunspor, Ahmethan Köse'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

- Kırmızı-beyazlı kulüp, Fenerbahçe'den transfer ettiği forvet Ahmethan için imza töreni düzenledi

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:30
Samsunspor, Ahmethan Köse'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı


SAMSUN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Ahmethan Köse'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve burada profesyonel olan 22 yaşındaki forvet Ahmethan Köse için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, burada yaptığı konuşmada, Ahmethan'ı bir yıldır takip ettiklerini söyledi.

Ahmethan'ın Türk futbolu için önemli bir oyuncu olacak potansiyeli bulunduğunu dile getiren Aztopal, "Samsunspor da onun mevkisinde Türk futboluna önemli yıldızlar kazandırdı. Ahmethan da burada kendisini daha çok geliştirebilir. Bu sezon şampiyon olacak bir takım kurarken genç ve potansiyeli olan oyuncuları da bünyemize kattık. Umut ediyorum ki şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızın önemli katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahmethan Köse ise altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye kendisine verdiği emekler için teşekkür etti.

Samsunspor'un Türk futbolunda önemli bir camia olduğuna işaret eden Ahmethan, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Samsunspor hedefleri olan bir camia. Takım arkadaşlarımla birlikte bu hedefler doğrultusunda ben de mücadele edeceğim. Bir forvet oyuncusuyum ama gol atmak kadar asist yapmak benim için ayrı bir mutluluk. Hem takımıma hem de diğer oyuncu arkadaşlarıma katkı sunmak istiyorum."

Törende daha sonra Ahmethan, kendisini 3 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Ahmethan Köse, daha önce Boluspor ve Kırklarelispor'da kiralık olarak forma giymişti.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:30
  1. Ahmethan Köse
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Samsunspor
  5. TFF 2. Lig

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