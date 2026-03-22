Samsunlu çiftçi sınırları zorladı! Tarlada akılalmaz an!
Samsun Bafra'da bir çiftçi, ilaçlama yaptığı tarım dronuna tutunarak çeltik tarlasının bir ucundan diğerine geçti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Samsun’un Bafra ilçesinde bir çiftçi, tarlada alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu.
Bafra ilçesi Kelikler Mahallesi’nde çeltik tarlasını ilaçlayan bir çiftçi, tarlanın diğer ucuna geçmek için kullandığı drona tutundu.
İlaçlama yaptığı drona asılan çiftçi, kısa süreli havalanarak tarlanın karşı tarafına geçti. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sanal medyada paylaşıldı.
Bakan Çiftçi'den Samsun'da "güvenlik" mesajı! "Suçu oluşmadan bitireceğiz, gençlerimizi koruyacağız!"