Samsung'un Android Go'lu ilk telefonu Geekbench'te ortaya çıktı

Ancak akıllı telefonların orta ve üst segment fiyatları özellikle ülkemizde ki vergi oranları düşünüldüğünde hala çok pahalı görünüyor. Bu bağlamda birçok şirket giriş seviyesi telefonlar üreterek her bütçeye uygun seçenekler sunmak istiyor. Bununla birlikte işletim sistemlerindeki gelişme akıllı telefonlarda daha çok yer kaplıyor ve daha yüksek donanım özellikleri istiyor. Durumun farkında olan Google, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Android Go işletim sistemiyle giriş seviyesi telefonları Oreo deneyimine yakın bir seviyeye çıkarmak için adımlar attı.

Android Go işletim sistemine saihp ilk cazip fiyatlı ürün Alcatel tarafından 1X oldu. İlk Android Go'lu cihazı ise Tempo Go modeliyle ZTE üretti. Şimdi gelen iddialara göre Android piyasasının en çok kullanılan markası Samsung, ilk Android Go'lu telefonunu üretti. Gelen bilgilere göre telefon Geekbench'te görüntülendi. SM-J260G adıyla Geekbench'te görülen cihaz, dört çekirdekli bir Exynos 7570 yonga setin (1.43GHz) ve 1GB RAM özelliğiyle gelecek gibi görünüyor. Telefonun işletim sistemi kısmında Android 8.1 ibaresi yer alıyor; bu da telefonun Android Go'lu olma ihtimalini artırıyor.

Detaylı bir inceleme yapıldığında ana kartın “Universal7570_Go” ifadesiyle tanımlandığı görülüyor. Bu da telefonun Android Go'lu olduğunun başka bir kanıtı olarak nitelendiriliyor. Ayrıca telefonun, Koreli dev teknoloji üreticisinin bütçe segmenti olan J serisine ait J2 Core adını alacağı da söylendi. Ancak bununla ilgili kesin bir şey belirtilmedi.