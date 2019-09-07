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Samsung'dan hediyeli etkinlik

Samsung, 7-8 Eylül'de Bağdat Caddesi Samsung Deneyim Mağazası ve İstinyePark mağazalarında tüketicilere hediye kazanabilecekleri aktiviteler sunacak

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:46
Samsung'dan hediyeli etkinlik

İSTANBUL (AA) - Samsung, hafta sonu boyunca (7-8 Eylül) Bağdat Caddesi Samsung Deneyim Mağazası ve İstinyePark mağazalarında tüketicilere hediye kazanabilecekleri etkinlikler düzenleyecek.

Samsung açıklamasına göre, Samsung, Bağdat Caddesi Samsung Deneyim Mağazası ve İstinyePark mağazalarında tüketicilere birbirinden eğlenceli aktivite seçenekleri sunacak.

Mağazayı 10.00 – 22.00'de ziyaret edenler aktivitelere katılmanın yanı sıra Galaxy Note10 veya Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı veya Galaxy Note10 Telefon Kılıfı kazanma şansı elde edecekler.

Bağdat Caddesi Samsung Deneyim Mağazası ve İstinyePark mağazalarından 200 TL üzerinde alışveriş yapan ilk 100 kişiye Kablosuz Hızlı Şarj Aleti hediye edilecek. Ayrıca her iki mağazadan da Note10/Note10+ satın alanlara mağazanın stoğunda bulunan, seçtiği 1 adet Galaxy Note10/Note10+ telefon kılıfı hediye olarak verilecek. Mağazaya gelen tüm tüketicilere kendilerine hediye edilmek üzere Galaxy Note10 ile kişiye özel portre çizimi yapılacak.

Açıklamada aktarılan bilgiye göre, hem Bağdat Caddesi Samsung Deneyim Mağazası hem de İstinyePark’taki Samsung mağazasını ziyaret edenler, Number Keeper oyununa katılarak Galaxy Note10 kazanma şansı elde edecek.

Elektronik sayaçta 1.009.149 sayısını durduran ilk şanslı kişi Galaxy Note10’un sahibi olacak ve akıllı telefonun sunduğu en teknolojik yenilikleri deneyimleme imkanı bulacak.

Bağdat Caddesi Samsung Deneyim Mağazası ve İstinyePark mağazalarında AR Doodle ve S Pen özelliklerinin anlatıldığı ve Galaxy Note10 özelliklerini deneyimlenebileceği çeşitli kurgular olacak.

Katılımcılar deneyim alanında farklı hediyeler kazanma şansı elde edecek. Bağdat Caddesi Samsung Deneyim Mağazası’nda ise Canlı Odak Video deneyim alanı kurulacak. Bu alanda video çeken katılımcılara, e-posta ile videoları gönderilecek.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:46
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