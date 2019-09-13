0553 313 94 23

Samsung'dan hediye kazanma fırsatı İzmir'de devam ediyor

14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasına gelen tüketicileri Galaxy Note10 veya kablosuz hızlı şarj cihazı veya Galaxy Note10 telefon kılıfı kazanma şansı bekliyor

13 Eylül 2019 Cuma 19:11
Samsung'dan hediye kazanma fırsatı İzmir'de devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Samsung, 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında tüketicilere birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenleyecek.

Samsung açıklamasına göre, şirket, 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında tüketiciler için eğlenceli aktiviteler düzenliyor. Mağazayı 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edenler aktivitelere katılmanın yanı sıra 1 adet Galaxy Note10 veya kablosuz hızlı şarj cihazı veya Galaxy Note10 telefon kılıfı kazanma şansı elde edecekler.

Mağazadan 200 TL üzerinde alışveriş yapan ilk 100 kişiye 329 TL değerindeki kablosuz hızlı şarj aleti hediye edilecek. Ayrıca mağazadan Note10/Note10+ satın alanlara mağazanın stokunda bulunan, seçtiği 1 adet Galaxy Note10/Note10+ telefon kılıfı hediye olarak verilecek. Gelen tüm tüketicilere kendilerine hediye edilmek üzere Galaxy Note10 ile kişiye özel portre çizimi yapılacak.

- Galaxy Note10 kazanma şansı


Açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasını ziyaret edenler, Number Keeper oyununa katılarak Galaxy Note10 kazanma şansı elde edecek. Elektronik sayaçta 1.009.149 sayısını durduran ilk şanslı kişi Galaxy Note10’un sahibi olacak ve akıllı telefonun sunduğu en teknolojik yenilikleri deneyimleme imkanı bulacak.

Ayrıca İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında AR Doodle ve S Pen özelliklerinin anlatıldığı ve Galaxy Note10 özelliklerini deneyimlenebileceği çeşitli kurgular olacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:11
  1. Samsung

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Falcao ve Lemina, Paşa karşısında 11’de
    1. Falcao ve Lemina, Paşa karşısında 11’de
    2. İspanya’da selde ölü sayısı 4’e..
    3. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    4. Avcılar’da kayalıklara sıkışan genç..
    5. Cizre’de 5 kilo esrar ele geçirildi
    6. Ses yine Avrupa'dan çıktı! "HDP ve CHP..
    7. İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?
    8. Küfür tartışmasında dayı ve yeğeni..
    9. Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç..
    10. ‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi..
    11. Samsung'dan hediye kazanma fırsatı..
    12. SPK haftalık bülteni
    13. Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı
    14. Arka Sokaklar Yigitcan Ergin kimdir? |..
    15. Sancaktepe’de annesini öldüren şahıs..
    16. Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa..
    17. Türkiye'nin ardından tepkiler çığ..
    18. Tacikistan, komşu ülkelere elektrik..
    19. Hamile kadını öldüren caniden skandal..
    20. Başkan Vergili’den CHP’lilerin çöp..
    21. Avcılar’da denize düşen genç..
    22. İzmir’de bir kadın evde el ve ayakları..
    23. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı..
    24. İsrail askerleri Gazze sınırında 30..
    25. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    26. Standart dışı ışık donanımına sahip..
    27. Servis aracının çarptığı yaya yaralandı
    28. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın..
    29. Beşiktaş kafilesi Gaziantep’te
    30. Muğla'da orman yangınları
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi