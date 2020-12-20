  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Samsung'dan Galaxy S20 FE için büyük sürpriz
Teknoloji

Samsung'dan Galaxy S20 FE için büyük sürpriz

Samsung, Galaxy S20 FE için 2021'in Şubat ayından önce gelmesi beklenmeyen Android 11 - One UI 3.0 güncellemesini, büyük bir sürpriz yaparak yayınlamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:13:00 -
Samsung'dan Galaxy S20 FE için büyük sürpriz

Samsung'un Galaxy S20 serisine eklediği son telefon olan Galaxy S20 FE (Fan Edition) için geçtiğimiz günlerde pek çok farklı güncelleme haberi duyduk. Ancak genel kanı, telefonun Android 11 tabanlı OneUI 3.0 güncellemesini 2021 Şubat ayından önce almayacağı yönündeydi.

Galaxy 20 FE Android 11 güncellemesi hazır

Samsung, görünüşe bakılırsa Galaxy S20 FE'ye sahip olan kullanıcıları için büyük bir sürpriz hazırlamış durumda. Şimdilik sadece Rusya'da yayınlanmış olsa da, telefon için sürpriz bir güncelleme geldi. G780FXXU1BTL1 kodlu yeni güncelleme ile Galaxy S20 FE, Şubat ayında beklenen Android 11 güncellemesini 2 ay erken almaya başladı.

Söylediğimiz gibi, haber yayına hazırlanırken güncelleme sadece Rusya'da aktif haldeydi. Ancak diğer bölgelere gelmesinin de fazla uzun süreceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden, sık sık telefonunuzun ayarlarını açıp "Yazılım Güncellemesi" kısmını kontrol etmenizde yarar var. Bu arada, güncellemenin büyük bir güncelleme olduğunu unutmayın ve indireceğiniz zaman bir Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığınıza dikkat edin.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık
Gündem

Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık

Çorum Belediyesinin davetlisi olarak kente giden Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 'Çırpınırdın Karadeniz'de de seslendirdiğini hatırlatar..
ABD'li şirket açıkladı: Uydunun sinyalleri duvardan geçebilecek kadar güçlü
Teknoloji

ABD'li şirket açıkladı: Uydunun sinyalleri duvardan geçebilecek kadar güçlü

ABD'li Capella Space şirketince tasarlanan Capella-2 uydusunun, kullandığı radar teknolojisiyle dünyadaki hemen hemen her yerin yüksek çözün..
Duyurdu: PKK'lı teröristler onların elbiselerini giyiyor
Dünya

Duyurdu: PKK'lı teröristler onların elbiselerini giyiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesini işgal ettiğini ve..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay