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Teknoloji

Samsung'dan bilgisayar işlemcisi hamlesi

Teknoloji devi Samsung, bilgisayar piyasasında yeni bir yer almaya çalışıyor. Samsung'un mobil işlemcisi olan Exynos'un bilgisayarlara optimize edilebilen bir versiyonunun üretileceği iddia edildi. Samsung Exynos ne gibi özellikler sunuyor?

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:21:00 -
Samsung'dan bilgisayar işlemcisi hamlesi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung hakkında flaş bir iddia ortaya çıktı. Samsung'un daha önceden Galaxy S20 ailesinde kullandığı  Exynos 990 işlemciyi şimdide bilgisayar için uyumlu bir versiyon işlemci çıkaracağı iddia edildi. Güvenilir kaynak olan MauriQHD a göre, Twitter'daki son paylaştığı post  ile Samsung'un Windows PC'ler için Exynos işlemciler geliştirmeye başladığını açıkladı. MauriQHD'nin iddialarına göre bu işlemciler Exynos 1000 serisi olarak karşımıza gelecek. Samsung'un Windows PC'ler için işlemci geliştirdiği iddiası, ilk kez dile getirilen bir şey değil. Daha önceki dönemlerde de şirketin Exynos 990'ın Windows PC sürümünü geliştirdiği ancak bu işlemciden yeteri kadar emin olunmadığı ifade edilmişti. MauriQHD'nin iddiaları, Samsung'un Exynos 990'ı bir kenara bırakarak yepyeni bir PC işlemcisi üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor.

 

 

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