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Ekonomi Samsung’dan ankastre setlerde yüzde 20’ye varan indirim kampanyası
Ekonomi

Samsung’dan ankastre setlerde yüzde 20’ye varan indirim kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:04:43 -
Samsung’dan ankastre setlerde yüzde 20’ye varan indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Samsung marka ankastre fırın, ocak ve davlumbaz alacaklar KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20’ye varan indirim fırsatından faydalanacak.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklmaya göre, firma yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için ekim ayı boyunca geçerli olacak iki kampanya başlattı.

“Ankastre Setlerde Yüzde 20’ye Varan İndirim Kampanyası” kapsamında Samsung yetkili bayilerinden, Samsung marka ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20’ye varan indirim fırsatından faydalanacak.

“Seçili Fırın, Ocak, Davlumbaz Tekli Alımlarında Yüzde 15’e Varan İndirim Kampanyası” kapsamında ise kampanyaya katılan Samsung yetkili bayilerinden veya "shop.samsung.com/tr/" web sitesi üzerinden, kampanyaya dahil olan ve stoğu bulunan tüm Samsung marka seçili fırın, davlumbaz ve ocak ürünlerinden set alım koşulu bulunmaksızın tekli satın alım yapan tüketiciler belirtilen ürünlerin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 15’e varan indirim fırsatı yakalayacak.

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