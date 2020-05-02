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Aktüel

Samsung'dan ankastre setlerde yüzde 20 indirim

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:49:18 -
Samsung'dan ankastre setlerde yüzde 20 indirim

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, yeni ankastre set almak isteyenler için "Ankastre Setlerde Yüzde 20 İndirim Kampanyası" başlattı.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya, mayıs ayı boyunca geçerli olacak.

Kampanya kapsamında, Samsung yetkili bayilerinden veya online mağaza (https://shop.samsung.com/tr/) üzerinden Samsung marka ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim fırsatından faydalanacak.

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