Samsung’da bellek krizi!

Samsung’da son haftalarda şirket içi gerginlik en yüksek seviyeye ulaştı. Teknoloji devinin yarı iletken operasyonlarını yöneten DS (Device Solutions) birimi ile akıllı telefonlardan sorumlu MX (Mobile eXperience) birimi, DRAM tedariki konusunda sert biçimde karşı karşıya geldi.

Bellek fiyatlarının küresel ölçekte hızla artması, Samsung’un kendi iç dengesini bozdu. DS tarafı kârlılığı artırmayı hedeflerken, MX birimi artan maliyetler nedeniyle sıkışmış durumda.

DRAM FİYATLARI İKİYE KATLANDI: 33 DOLARDAN 70 DOLARA

Bellek pazarındaki daralma kasım itibarıyla kritik bir noktaya ulaştı. Özellikle 12 GB LPDDR5X modüllerinin fiyatı yıl başındaki 33 dolar seviyesinden 70 dolara çıktı. Bu sert artış, DS biriminin tedarik stratejisini tamamen değiştirmesine yol açtı.

DS, MX’İN 1 YILLIK TEDARİK TALEBİNİ REDDETTİ

İddialara göre, MX birimi 2026’ya kadar kesintisiz üretim planlayabilmek için en az 1 yıllık DRAM tedarik garantisi istedi. Ancak DS bu talebi reddederek yalnızca 3 aylık kontratlar üzerinden ilerlemek istediğini bildirdi.

Bu karar, şirket içinde kriz seviyesine ulaşan bir anlaşmazlık yarattı. Üst yönetim devreye girse de MX yalnızca yılın son çeyreğini kapsayan bir tedarik anlaşması almayı başarabildi.

DS tarafı, küresel DRAM ve NAND sıkıntısını “fırsat” olarak görüyor ve daha yüksek marjlı dış anlaşmalara yönelmek istiyor.

DS’İN HEDEFİ 2026’DA 69 MİLYAR DOLAR İŞLETME KÂRI

Artan çip fiyatları, 2nm GAA üretim süreçlerindeki verim artışı ve pazar payının güçlenmesi sayesinde Samsung’un DS biriminin:

2026’da 69 milyar dolar işletme kârına ulaşabileceği, Çip üretiminin 2027’de tamamen kârlılık çizgisine geçeceği tahmin ediliyor.

Bu tablo, DS'in agresif tedarik politikasının ardındaki ekonomik motivasyonu güçlendiriyor.

KRİZİN İLK KURBANI: GALAXY S26 SERİSİ OLABİLİR

MX biriminin uzun vadeli bellek planlaması yapamaması, doğrudan Samsung’un 2026 amiral gemisine yansıyabilir.

Galaxy S26 serisinin Şubat 2026’da tanıtılması bekleniyor.

Yükselen DRAM fiyatları nedeniyle cihazın çıkış fiyatının önemli ölçüde artabileceği değerlendiriliyor.

Bu durum, Samsung’un küresel akıllı telefon rekabetinde maliyet baskısını artırabilir.

SAMSUNG İÇİN ‘STRATEJİK BÖLÜNME’ TARTIŞMASI MI?

İç kaynaklara göre DS ve MX arasındaki bu çatışma, şirket içinde “stratejik uyum” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. DRAM’in hem Samsung telefonları için kritik olması hem de kârlılığı belirleyen ana kalemlerden biri olması, çatışmayı daha da büyütüyor.

