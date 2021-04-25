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Teknoloji Samsung TV için kötü haber
Teknoloji

Samsung TV için kötü haber

TV pazarının dev ismi Samsung, global çapta yaşanan çip krizi sebebiyle televizyon üretimini durdurmakla karşı karşıya.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 23:58:00 -
Samsung TV için kötü haber

Şu an küresel çapta çip kıtlığı yaşanıyor. Bu durumdan teknolojinin pek çok farklı sektörü etkilenirken, Samsung da pek çok segmenti için endişeli. Hatta bundan dolayı Güney Koreli şirketin, henüz halef Galaxy Note amiral gemisi çalışmalarına başlamadığı iddia ediliyor. Ancak diğer yandan başka söylentiler de Samsung'un Galaxy Note serisini rafa kaldırdığına işaret ediyor. Bunun akıbetini çok yakında göreceğiz.

Çip kıtlığına dönecek olursak, Samsung, telefon tarafı için olduğu kadar televizyon segmenti için de şu sıralar sıkıntı yaşıyor. Yeni televizyon serisini henüz tanıtan şirkette, patlayan çip kıtlığıyla beraber talebi karşılayamayabileceği endişesi baş göstermiş. Şirketten yapılan açıklamalar, üretimin kesintiye uğrayabileceğini söylüyor.

Samsung Electronics'in ekran iş geliştirme başkanı Han Jong-hee tarafından Güney Kore gazetecilerine yapılan açıklamaya göre Samsung, süren yonga seti kıtlığı düzelmezse TV üretimini durdurmak zorunda kalabilir. Samsung'un dünya çapında lider TV üreticilerinden biri olduğunu düşünürsek, bu durumun pek alışıldık bir durum olmadığı aşikar. Şirketin hem koruması gereken bir konumu hem de itibarı bulunuyor.

Bu açıklama üzerine gelen sorulara karşılık olarak Han Jong-hee, "Sorunları önlemek için elimizden geleni yapıyor," derken, Han'ın geçtiğimiz günlerde MediaTek ve NovaTek gibi Tayvanlı yonga üreticileriyle bir araya geldiği de biliniyor. Böylece şirket bu süreci idare etmeye ve bir şekilde atlatmaya çalışacak gibi görünüyor.

 

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