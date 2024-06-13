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Teknoloji Samsung, telefonu kontrol eden spor ayakkabı üretti
Teknoloji

Samsung, telefonu kontrol eden spor ayakkabı üretti

Yeniakit Publisher
2024-06-13 02:49:00 -
Samsung, telefonu kontrol eden spor ayakkabı üretti

Samsung sınırlı sayıda ürettiği cep telefonu kontrol eden spor ayakkabıyı piyasaya sürdü.

Samsung spor ayakkabı sektörüne adım atıyor. Henüz özel Galaxy markalı spor ayakkabı serisi mevcut olmasa da şirket, tepki hareketlerinde Samsung telefonunuzu kontrol eden benzersiz ve sınırlı sayıda üretilen bir spor ayakkabıyı piyasaya sürdü.

Sınırlı sayıda üretilen spor ayakkabıdan yalnızca 9 çift mevcut

Samsung tarafından tasarlanan yeni spor ayakkabı, Cheil Benelux, Elitac Wearables, Brut Amsterdam ve spor ayakkabı tasarımcısı Roel van Hoff ile işbirliği içinde geliştirildi. Şirket bu yeniliği "geleceğin spor ayakkabısı" olarak adlandırıyor ve bunun haklı olduğunu gösterebilecek bir kaç neden sunuyor.

Bu yeni spor ayakkabının olanak sağladığı şey Samsung telefonunuzda ayaklarınızın hareketleriyle belirli eylemleri yapabilmeniz. Farklı hareketler telefondaki farklı eylemlere karşılık geliyor. Ayakkabılarınızı giyerken kusursuz bir ay yürüyüşü gerçekleştirirseniz telefon annenizi arayacaktır. Tap dansı yaparak telefonunuzun müzik çalmasını sağlayabilirsiniz.

Bu, tabandaki birbirine göre konumlarını izleyen hareket sensörleri sayesinde mümkün oluyor. Beş benzersiz hareketle beş kısayolu tetikleyebilirsiniz. Burada birçok olasılık tanınıyor ve hepsinin eğlenceli olması hedefleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu ürünü Samsung'un çevrimiçi mağazasında veya en sevdiğiniz spor ayakkabı satıcısında bulmayı beklememelisiniz. Samsung yeni spor ayakkabısını özellikle Samsung Üyeleri hayran kitlesi için geliştirdi ve yalnızca dokuz çiftin satışa sunulacağı bildirildi.

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