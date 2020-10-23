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Dünya Samsung telefonlara arama filtreleme özelliği geliyor
Dünya

Samsung telefonlara arama filtreleme özelliği geliyor

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarına spam aramaları engelleme özelliği getiriyor. Söz konusu özellik, 2021 yılında kullanılmaya başlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 02:00:00 -
Samsung telefonlara arama filtreleme özelliği geliyor

Güney Kore merkezli dev teknoloji üreticisi Samsung'da yeni bir dönem başlıyor. Şirket, akıllı telefonlarına doğrudan spam aramaları filtreleme özelliği getireceğini duyurdu.

Şirket, söz konusu özellik için 2025 yılına kadar Hiya ile işbirliği yaptı. Kullanıcılar, yeni özelliği Arama Ayarları menüsü altında kolayca etkinleştirebilecek.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre, bu özellik ilk olarak 2021 yılında Galaxy Note20 serisi gibi amiral gemisi telefonlarda, daha sonra tüm modellerde kullanılabilecek.

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