Samsung Jet Dikey süpürge ile üst seviyede temizlik

İSTANBUL (AA) - Samsung Jet Dikey kablosuz şarjlı süpürge, güçlü emiş gücüyle gelişmiş temizlik performansı sunarken havayı temiz tutuyor.

Samsung açıklamasına göre, Türkiye'de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler devam ederken daha fazla vakit geçirilen evlerde sürekli kullanılan alanları virüs yayabilme ihtimaline karşı detaylı bir şekilde temizlemek önem taşıyor.

Samsung Jet Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürgesi maksimum emiş gücüyle sunduğu gelişmiş temizlik performansı sayesinde farklı zeminleri üst seviyede temizlemeyi sağlayan bir ürün olarak öne çıkıyor.

200 watt'a kadar güç üreten Samsung Dijital Inverter Motor ile çalışan bu süpürge, fırçadan filtreye kadar uzanan aerodinamik tasarımı ile hava akışını optimize ediyor, çoklu siklon özelliğine sahip hava filtresi de ince toz parçacıklarını hapsediyor.

Ultrasonik kaynaklı kanatlarla hava akışını optimize eden bu motor 550W'a kadar giriş gücü sayesinde de yüksek enerji verimliliği sunuyor.





- 5 kademeli filtre sistemi





Yüksek verimli, çoklu siklon yapısıyla daha uzun süre daha temiz hava ve güçlü emiş gücü sağlayan Jet Siklon teknolojisiyle ideal bir hava yolu oluşturarak emiş gücü kaybını en az indiren bu süpürge ayrıca, ince toz parçacıklarını hijyenik bir şekilde havadan ayırmasıyla da öne çıkıyor.

Turbo Aksiyonlu Fırçası ile hem halılardaki hem de sert zeminlerdeki ince toz parçacıklarını temizleyebilen süpürge 180 derece dönebilen kafası ile de kolayca yön değiştirip her köşeyi temizlemeyi sağlıyor. Ayrıca, tek tıkla çıkarılabilen döner hazneye kolayca bakım da uygulanabiliyor.



Kapalı mekanlarda uzun süre kaldıkça temiz havayı muhafaza etmek de önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

5 kademeli HEPA Filtre Sistemiyle havayı temiz tutan Samsung Jet Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürge, kullandığı ultra ince toz filtresi sayesinde mikro tozların yüzde 99'unu da hapsediyor.

Tamamen yıkanabilir olduğundan toz haznesini temiz ve hijyenik tutmak ve elektrikli süpürgenizi kolayca boşaltmak da kolaylaşıyor.



3000mA yüksek kapasiteli pille 1 saate kadar kullanılabiliyor ve bu süre yedek pille 2 saate kadar çıkarılabiliyor.

Temizlik bittiğinde "Z İstasyonu" kullanarak elektrikli süpürgesi yerleştirilip kolayca şarj edilebiliyor. Üstelik bağımsız, ince tasarımı sayesinde bu istasyon istenilen her yere yerleştirilebiliyor. Çift şarj adaptörü ile, iki pili 3,5 saatte şarj edilebiliyor.



Boya uygun ergonomik rahatlık için 4 seviyeli uzunluk ayarına sahip teleskopik borusu ile kullanımı oldukça rahat olan makinede yer alan entegre dijital ekran sayesinde, elektrikli süpürgenin çalışma durumu da takip edebiliyor.

Makinenin güç seviyesi ve fırça türü gibi unsurları da kontrol edilebiliyor.

Ekran, fırça çubuğunda sorun veya tıkanma olması halinde uyararak kontrol ve bakım işlemlerini kolaylaştırıyor.



