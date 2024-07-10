Samsung, Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 modellerini tanıttı! Türkiye'ye geliyor! Türkiye fiyatları

Şirketten yapılan açıklamaya göre Samsung, Yeni Galaxy Z Serisi'yle Galaxy AI açısından yeni bir dönemi başlatıyor ve Galaxy Z'nin sunduğu esnek ve çok yönlü form faktöründen faydalanarak mobil deneyimlerin önünü açıyor.

Galaxy Z Fold'un geniş ekranı, Galaxy Z Flip'in FlexWindow özelliği ya da FlexMode özelliği gibi birçok yönüyle Z Serisi, kullanıcıların yapay zeka yeteneklerini üst düzeyde deneyimlemesini sağlıyor. Samsung'un form faktörü inovasyonu geleneğinin temelleri üzerine inşa edilen Galaxy AI, Galaxy Z Fold Serisi'nde yeni iletişim, üretkenlik ve yaratıcılık çağına hız kazandıran güçlü, akıllı ve dayanıklı katlanabilir telefon deneyiminden faydalanıyor.

DİKEY GÖRÜNTÜLEME DENEYİMİ

Galaxy Z Fold6'nın yeni kapak ekran oranı daha doğal bir dikey görüntüleme deneyimi sunuyor. Tasarım iyileştirmelerinin yanı sıra, Yeni Galaxy Z Serisi, daha fazla dayanıklılık sunuyor. Çift katlı menteşe yapısı, dış darbelerin etkisini daha iyi dağıtacak şekilde güçlendirilirken ana ekrandaki geliştirilmiş katmanlar, dayanıklılığı korurken katlanma nedeniyle oluşabilecek izin hafiflemesine yardımcı oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Samsung, Yeni Galaxy Z Serisi'yle Galaxy AI açısından yeni bir dönemi başlatıyor ve Galaxy Z'nin sunduğu esnek ve çok yönlü form faktöründen faydalanarak mobil deneyimlerin önünü açıyor.

Galaxy Z Fold'un geniş ekranı, Galaxy Z Flip'in FlexWindow özelliği ya da FlexMode özelliği gibi birçok yönüyle Z Serisi, kullanıcıların yapay zeka yeteneklerini üst düzeyde deneyimlemesini sağlıyor. Samsung'un form faktörü inovasyonu geleneğinin temelleri üzerine inşa edilen Galaxy AI, Galaxy Z Fold Serisi'nde yeni iletişim, üretkenlik ve yaratıcılık çağına hız kazandıran güçlü, akıllı ve dayanıklı katlanabilir telefon deneyiminden faydalanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DİKEY GÖRÜNTÜLEME DENEYİMİ

Galaxy Z Fold6'nın yeni kapak ekran oranı daha doğal bir dikey görüntüleme deneyimi sunuyor. Tasarım iyileştirmelerinin yanı sıra, Yeni Galaxy Z Serisi, daha fazla dayanıklılık sunuyor. Çift katlı menteşe yapısı, dış darbelerin etkisini daha iyi dağıtacak şekilde güçlendirilirken ana ekrandaki geliştirilmiş katmanlar, dayanıklılığı korurken katlanma nedeniyle oluşabilecek izin hafiflemesine yardımcı oluyor.

Hem Galaxy Z Fold6 hem de Z Flip6, CPU, GPU ve NPU performansını bir araya getiren, Snapdragon mobil işlemci olan "Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy" ile donatıldı. Yapay zeka işleme için optimize edilen işlemci, gelişmiş genel performansın yanı sıra gelişmiş grafikler de sunuyor.

Galaxy Z Fold6, büyük ekrandan maksimum fayda sağlayan ve üretkenliği önemli ölçüde artıran çeşitli AI destekli özellikler ve araçlar sunuyor. Samsung Notes'taki not asistanı, basit ve kolay toplantı notları için çeviri, özetleme ve otomatik biçimlendirme sunuyor. Ayrıca, yeni entegre edilmiş ses kaydı özelliği, ses kayıtlarını işleyerek doğrudan notlar içinde transkript, çeviri ve özetleme yapabiliyor.

Ayrıca, S Pen deneyimi, Galaxy Z Fold6 ekranında Galaxy AI ile buluşarak daha da genişletildi. "Sketch to Image" özelliği, sadece galeri veya not ekranında çizim veya eskiz yaparak resim seçenekleri oluşturmanıza olanak tanıyor.

Sözlü çevirmen daha doğal etkileşimler için yeni bir konuşma moduyla her iki tarafın da ana ve kapak ekranlarda çevirileri kolayca görüntülemesini sağlıyor. Ayrıca, dinleme sırasında kolayca anlayabilmek için tek yönlü çeviri sunarken "Live Translate" özelliği gerçek zamanlı olarak telefon görüşmelerini çeviriyor.

Galaxy Z Fold6, Z Flip6 ve Galaxy Buds3 Serisi, 10-28 Temmuz tarihlerinde ön siparişe açık olacak. Galaxy Z Fold6, Z Flip6 ön siparişe özel, Fold6 ile birlikte Kalemli Kılıf ve 1 yıl süreli "Samsung Care+" Ekran Koruma Sigortası, Flip6 ile birlikte Yüzüklü Kılıf ve 1 yıl süreli "Samsung Care+" Ekran Koruma Sigortası hediye edilecek.

5-8 BİN TL TAKAS DESTEĞİ

Ek olarak eski cihazını yenilemek isteyenlere Galaxy Z Fold6 modelinde 8 bin lira, Galaxy Z Flip6 modelinde 5 bin lira ek takas desteği sunulurken, 19 Temmuz itibarıyla ürünlerin teslimat süreci başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, Samsung'un uzun inovasyon geçmişi, katlanabilir form faktörü yaratarak ve mobil yapay zeka çağını başlatarak mobil alanda liderlik etmelerini sağladığını belirtti.

Roh, "Şimdi, bu iki tamamlayıcı teknolojiyi bir araya getirmekten ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için yeni olasılıkların kilidini açmaktan heyecan duyuyoruz. Katlanabilir cihazlarımız her kullanıcının benzersiz ihtiyaçlarını karşılıyor ve şimdi Galaxy AI'ın gücüyle Samsung yepyeni bir deneyim sunuyor." ifadelerini kullandı.(patronlardunyasi)